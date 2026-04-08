Музей Уникальных Кукол был создан в 1996 году известным коллекционером и художником Юлией Вишневской. Сейчас музейные фонды насчитывают около 6000 экспонатов XVIII–начала XX вв. Это фарфоровые, восковые, деревянные куклы ведущих мировых производителей России, Франции, Германии, Англии, А также кукольные аксессуары и предметы кукольной мебели. Очень интересны и французские куклы – музыкальные автоматы XIX века. Особое место в экспозиции музея занимают кукольные дома конца XIX – середины ХХ веков. Открыты ежедневно: Пн-Вт и Сб-Вс — с 12:00 до 19:-00 Ср-Пт — с 12:00 до 17:00