http://www.rusimp.su/ru Современный частный музей, открытый в 2016 году на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». Выставочные залы расположены на трёх этажах футуристического здания-цилиндра, реконструированного специально для размещения коллекции музея. Постоянная экспозиция знакомит посетителей с произведениями русских художников, работавших в импрессионистической стилистике, а временные выставки рассказывают о мастерах и феноменах отечественного искусства рубежа XIX–XX веков. Режим работы: пн, вт, пт, сб, вс: 11:00–20:00 ср, чт: 12:00–21:00
Карта места...
Комментарии
Anastasia7 ноября 2023, 00:29
Шикарное место! Выставки всегда с изюминкой, будто о том же самом, но как-то по-другому! При входе на территорию фабрики есть кафе Большевички, кофе/чай рекомендую там пить, в кафе музея несколько завышенные цены.
осталась под большим впечатлением. необычные картины, которые сразу бросаются в глаза! очень советую