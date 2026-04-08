https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/novaya-tretyakovka Новая Третьяковка представляет наиболее полную в нашей стране постоянную экспозицию отечественного искусства ХХ века во всем его многообразии — авангард, социалистический реализм, искусство «сурового стиля» и «андеграунда», новейшие течения. Здесь проводятся масштабные ретроспективы великих русских художников, открываются экспериментальные выставки молодых авторов. Лекторий и Творческая мастерская предлагают широкий круг теоретических знаний и практических занятий для детей, студентов, взрослых по искусству ХХ — начала XXI века. Понедельник — выходной ВТ-ВС: 10:00-21:00 (кассы и вход до 20:00)
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