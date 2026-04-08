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Фонд культуры «Екатерина»

Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5

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http://www.ekaterina-foundation.ru/rus/ Фонд культуры «Екатерина» был основан в 2002 году по инициативе Екатерины и Владимира Семенихиных. Работа фонда осуществляется по нескольким направлениям — выставочная и издательская деятельность, создание коллекции произведений современного искусства, поддержка культурно-просветительских проектов. В феврале 2007 года состоялось открытие первого частного выставочного пространства Москвы — залов фонда культуры «Екатерина» на Кузнецком мосту. С момента основания Фонд культуры активно сотрудничает с государственными музеями, арт-центрами, фондами и другими институциями, как в России, так и за рубежом. вт-вс 11:00-20:00
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