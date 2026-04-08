Портал в невероятные миры в центре Москвы. Дворец впечатлений — это пространство в центре Москвы, куда приходят за эмоциями, визуальным вау-эффектом и новым опытом. Здесь не нужно просто ходить и смотреть, пространство устроено так, что ты становишься частью происходящего и выбираешь, как именно пройдёт твоё путешествие. Локация находится на Большой Лубянке и отлично подойдёт тем, кто ищет, куда сходить в Москве, хочет открыть для себя необычное место, устроить свидание вдвоём или встретиться с друзьями в нестандартном формате. Что здесь есть: • 3 уровня, 18 залов и более 100 фотозон • Световые инсталляции и фантастические декорации • Свободный маршрут: можно идти в своём темпе и быть сколько хочется Пространство создано в коллаборации 18 художников и искусственного интеллекта. Внутри — зеркальные залы, розовая меховая комната, тайная библиотека, роботы и бассейн с шарами. Каждый зал имеет собственную атмосферу и настроение, которые хочется рассматривать, снимать и обсуждать. Кому подойдёт: — семьям с детьми, — парам, которые ищут необычное свидание, — компаниям друзей, которым хочется нового формата досуга Билеты удобнее покупать онлайн, так можно пройти без очереди и спланировать время визита. Стоимость билета: от 1900р. Вход на выставку без сопровождения взрослого строго 14+ График работы: Будни — с 11:00 до 22:00 Выходные и праздники — с 10:00 до 22:00 Место отлично подходит для фото и видео. Впечатлений и контента хватает надолго. Сайт: https://дворецвпечатлений.москва/