Криптозоологический музей «Бестиарий» — место, где можно совершить увлекательное путешествие в мир фэнтези. По легенде музей обязан своему существованию учёному, меценату, археологу, профессору Вэйланду Тиберию Харроустоуну. Никто не знает точной даты его рождения, но известно, что он посвятил всю свою жизнь изучению неизведанного и таинственного. Его страсть ко всему необычному стали основой для появления богатой коллекции экспонатов и артефактов, благодаря которым ты сможешь увидеть и познакомиться с мифическими персонажами, о которых читал/а в книгах. В музее несколько пространств, которые отличаются между собой по атмосфере и настроению. Приключение начинается с библиотеки профессора, где представлены различные предметы, привезёнными им из далеких странствий и необычные существа. Отыскав потайную дверь, гости попадают в фантастический мир, путешествуя по которому повстречают Единорога, Снежного человека, фею и других всеми известных персонажей сказок и мифов. В создании музея принимала участие большая команда декораторов и литераторов, использовались новейшие материалы в области декоративного искусства и сценографии, а также использовались компьютерные технологии, что позволяет погрузить посетителей в захватывающую атмосферу фэнтези. https://moscow-bestiary.ru/ Режим работы: ВС-ЧТ: 10:00-22:00 ПТ-СБ: 10:00-23:00 Продажа билетов до 21:30. Точное местоположение музея: ТРЦ «Европейский», Атриум «Рим», 4 этаж
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