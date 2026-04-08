Автомузей — это центр притяжения для всех любителей автомобилей и автомобильной истории и тех, кто проводит досуг с пользой. Здесь представлена коллекция автомобилей, которые оставили свой след в истории человечества, иллюстрируют собой эволюцию развития автомобилестроения в разных странах мира. Каждый автомобиль — настоящий антиквариат, результат огромного труда коллекционеров ретро-автомобилей и реставраторов. За каждым экспонатом автомузея стоят годы поисков и титанические труды мастеров, которые провели много времени в реставрационных мастерских. https://automuseum.ru/ Режим работы: Пн-Вс: 10:00-21:00
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