  1. Москва
  2. Места
  3. Арт-пространства

Антикафе «Соколиная Нора»

Москва, Щербаковская улица, 53к2

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Оазис среди московской суеты, где уют и развлечения сливаются воедино. Здесь ты найдешь всё для своего комфорта и вдохновения: от настольных игр и Play Station до коворкинга. Это место, где легко дышится уютом и теплом «своего» уголка. Здесь каждый найдёт свою зону отдыха — будь то мягкий диван для бесед или укромный уголок для фокуса и работы. «Соколиная нора» готова стать твоим любимым местом встречи с близкими. Чай, кофе и печенье уже включены в посещение. Режим работы: Пн-чт с 9:00 до 23:00 Пт с 9:0 до 01:00 Сб-вс с 11:0 до 01:00 https://sokolinayanora.ru/
Карта места...

Ещё арт-пространства в городе Москва

Кейв

Малая Семёновская улица, 6с1
Карточка

Лепим-Рисуем

Федеративный проспект, 46к1
Карточка

Место быть

Мясницкая улица, 24/7с1
Карточка

Открытое пространство Seasons of life в Доме с рыцарем

Садовая-Самотёчная улица, 2/12
Карточка

Linda de La. Арт-центр

Берсеневский переулок, 5с2
Карточка

Нора

Новорязанская улица, 30
Карточка

Blar

улица Усачёва, 13
Карточка

Топь

Угрешская улица, 2с53, подъезд 1
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста