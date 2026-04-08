Оазис среди московской суеты, где уют и развлечения сливаются воедино. Здесь ты найдешь всё для своего комфорта и вдохновения: от настольных игр и Play Station до коворкинга. Это место, где легко дышится уютом и теплом «своего» уголка. Здесь каждый найдёт свою зону отдыха — будь то мягкий диван для бесед или укромный уголок для фокуса и работы. «Соколиная нора» готова стать твоим любимым местом встречи с близкими. Чай, кофе и печенье уже включены в посещение. Режим работы: Пн-чт с 9:00 до 23:00 Пт с 9:0 до 01:00 Сб-вс с 11:0 до 01:00 https://sokolinayanora.ru/
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