HighTime Orchestra приглашает в захватывающее музыкальное путешествие по вселенным хитов мирового кинематографа. В атмосфере тропической оранжереи ты окунёшься в мир эмоций, музыки и ярких впечатлений с саундтреками из любимых фильмов в исполнении одного из самых популярных оркестров современности. В программе – авторские аранжировки саундтреков из легендарных фильмов: от магических нот «Гарри Поттера» до эпических композиций «Звёздных войн» и трогательных мелодий «Списка Шиндлера».