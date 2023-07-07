Великие кинохиты. Концерт в оранжерее
просп. Мира, 119, стр. 14
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Завершение:
от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
HighTime Orchestra приглашает в захватывающее музыкальное путешествие по вселенным хитов мирового кинематографа. В атмосфере тропической оранжереи ты окунёшься в мир эмоций, музыки и ярких впечатлений с саундтреками из любимых фильмов в исполнении одного из самых популярных оркестров современности. В программе – авторские аранжировки саундтреков из легендарных фильмов: от магических нот «Гарри Поттера» до эпических композиций «Звёздных войн» и трогательных мелодий «Списка Шиндлера».
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