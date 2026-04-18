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Музейная ночь «Полярная»

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Завершение:

от 1400₽ до 2200₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Концерты
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Большой фестиваль, объединяющий перформативное искусство, музыку, театр, коммуникацию. На всех 5 этажах «Площади Мира» гости одновременно в течение 6 часов посещают экскурсии, смотрят спектакли, участвуют в перформансах, акциях, событиях и рассматривают выставки. Полную программу можно прочитать здесь: https://vk.com/@museumnight.mira1-muzeinaya-noch-polyarnaya

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