«Почему в человеке сохраняется тяга к разрушению?» Спектакль «Сон смешного человека» поставлен по одноименному рассказу Фёдора Достоевского, который был написан незадолго до начала работы над его последним романом «Братья Карамазовы». Оба эти произведения — последний рассказ и последний роман великого писателя — являются его своеобразным духовным завещанием, итогом размышлений о вечных философских вопросах. «Почему, несмотря на развитый интеллект и «благие намерения», в человеке всё же сохраняется тяга к разрушению? Откуда эта неспособность принимать творение таким, какое оно есть, откуда эта жажда преобразовывать, улучшать, изменять, извращать, наслаждаться страданием? Эти болезненные вопросы, которые задает Достоевский, не всегда находят ответ, но хотя бы озвучивание их дает нам шанс разобраться с собой», — рассуждает режиссёр спектакля Руслан Кудашов.