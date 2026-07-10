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  1. Красноярск
  2. События

Ночная экскурсия

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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900₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Небольшая группа посетителей и экскурсовод в полутьме передвигаются по залам закрытого музея, разглядывая выставки, красивую архитектуру и наслаждаясь зловещей тишиной в непривычной обстановке. Это путешествие по памятнику советского модернизма в мир современного искусства. Экскурсия каждый раз проходит по уникальному маршруту, в том числе по служебным помещениям. Здание Музейного центра «Площадь Мира» вдохновлено гранитным памятником природы — Красноярскими Столбами. Архитектор Арэг Демирханов вдохновлялся цветом, фактурой и формами скал. Внутри музей — настоящий лабиринт с множеством тупиков, узких коридоров, закоулков, но также и огромные залы с высокими потолками и воздушные лестницы. Во время прохода по музею будут осмотрены несколько выставок (одновременно в музее работают около 10 экспозиций). Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

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