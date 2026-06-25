Персональная выставка Паши Пошукая. Выставка Паши Пошукая исследует русскую тоску не как слабость, а как экзистенциальный жест. В культуре терпения герой художника выходит в поле, чтобы закричать. В славянской традиции «простор» — метафизическая категория: место встречи с судьбой и хаосом. Тоска, по Бердяеву, обращена к трансцендентному — она метафизична. Герой не бежит от пустоты, а встречает её лицом к лицу. В сказке художника сильный, но тяжёлый душой человек кричит в поле «Э-эй!» — и приходит Ветер или Полуденник. Поле испытывает: молчишь — гибнешь внутри, кричишь — получаешь ответ. Крик здесь не истерика, а телесный акт, исцеляющий самим напряжением голоса, без слов. Пошукай работает с живописью, керамикой, инсталляцией. В центре зала — непроходимая роща с тёплым светом надежды, по краям — бетонные дома города. Снаружи — мурал с первым криком. Главное: расправить плечи и кричать, даже в пустом поле. Пока ты способен на это — ты жив и свободен. Режим работы: Вторник, пятница, суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00, среда, четверг с 13:00 до 21:00, понедельник — выходной. Касса закрывается за 30 минут до конца рабочего времени музея.