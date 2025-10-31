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Выходные на странненьком: подборка нетипичных лекций

Собрали необычные лекции о русалках, вампирах и средневековых танцах

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Самара
  3. - Екатеринбург
  4. - Краснодар
  5. - Владивосток

Интеллектуальная прокачка в развлекательном ключе уже здесь. Кто-то погрузится в мир готической музыки и танцевальной культуры Средневековья, кто-то узнает, почему оборотни лучше вампиров, и углубятся в тайну их происхождения. А кто-то попадёт на театрализованную лекцию о русалках. Ищи свой город и планируй длинные выходные.

Москва

«Готическая музыка сквозь века»: лекция при свечах и дегустация гастросета
«Готическая музыка сквозь века»: лекция при свечах и дегустация гастросета

Тебя приглашают в глубокое и вдохновляющее путешествие в мир готической музыки и...

Усадьба Михалково, Михалковская улица, 38

от 1000₽

История ювелирных украшений от Древнего Египта до Cartier
История ювелирных украшений от Древнего Египта до Cartier

Лекция-дегустация в уютном пространстве с выходом на крышу и панорамой старого З...

Квартира с видом

3900₽

Коко Шанель: шито белыми нитками. Лекция и вино
Коко Шанель: шито белыми нитками. Лекция и вино

Иммерсивная лекция-дегустация о доме моды Коко Шанель, о стиле, который стал обр...

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВК

4500₽

Самара

Алко-лекции
Алко-лекции

2 ноября Лекторы: Андрей Федоров Фехтовальщик и тренер с более чем 7-летним опытом. Андрей расскажет и покажет мензурное фехтование на шлегерах (и объяснит, что это такое). Михаи...

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Другой Zombie

Бесплатно

Екатеринбург

Культ волка: Оборотни и кости
Культ волка: Оборотни и кости

«Сумерки», вампиры, оборотни — главные атрибуты осенней меланхолии и Хеллоуина. Поэтому «Самоцвет: Школа» вместе с «Историями в баре» решили выяснить, почему оборотни лучше вампиро...

Самоцвет

500₽

Краснодар

Русалка
Русалка

Театрализованная лекция о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, о русалках. Лекцию проведёт историк и искусствовед, а в мир иммерсивного театрализова...

Дом мецената: иммерсивный театр

2500₽

Владивосток

Ночь искусств на «Заре»
Ночь искусств на «Заре»

В центре современного искусства «Заря» пройдёт ежегодная «Ночь искусств». Вход свободный, но на мастер-классы понадобится регистрация. Хедлайнерами события станут текущие резидент...

Центр современного искусства «ЗАРЯ»

Бесплатно

Какие планы на эти выходные? 

Фото обложки: dommecenata.ru

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Самара
  3. Екатеринбург
  4. Краснодар
  5. Владивосток

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