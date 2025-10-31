Выходные на странненьком: подборка нетипичных лекций

Собрали необычные лекции о русалках, вампирах и средневековых танцах

Что будет в статье:

Интеллектуальная прокачка в развлекательном ключе уже здесь. Кто-то погрузится в мир готической музыки и танцевальной культуры Средневековья, кто-то узнает, почему оборотни лучше вампиров, и углубятся в тайну их происхождения. А кто-то попадёт на театрализованную лекцию о русалках. Ищи свой город и планируй длинные выходные.

Москва

Самара

Алко-лекции 2 ноября Лекторы: Андрей Федоров Фехтовальщик и тренер с более чем 7-летним опытом. Андрей расскажет и покажет мензурное фехтование на шлегерах (и объяснит, что это такое). Михаи... c 2 ноября по 3 ноября Другой Zombie Бесплатно

Екатеринбург

Культ волка: Оборотни и кости «Сумерки», вампиры, оборотни — главные атрибуты осенней меланхолии и Хеллоуина. Поэтому «Самоцвет: Школа» вместе с «Историями в баре» решили выяснить, почему оборотни лучше вампиро... 3 ноября Самоцвет 500₽

Краснодар

Русалка Театрализованная лекция о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, о русалках. Лекцию проведёт историк и искусствовед, а в мир иммерсивного театрализова... 1 ноября Дом мецената: иммерсивный театр 2500₽

Владивосток

Ночь искусств на «Заре» В центре современного искусства «Заря» пройдёт ежегодная «Ночь искусств». Вход свободный, но на мастер-классы понадобится регистрация. Хедлайнерами события станут текущие резидент... 4 ноября Центр современного искусства «ЗАРЯ» Бесплатно

Какие планы на эти выходные?

Фото обложки: dommecenata.ru