Выходные на странненьком: подборка нетипичных лекций

Интеллектуальная прокачка в развлекательном ключе уже здесь. Кто-то погрузится в мир готической музыки и танцевальной культуры Средневековья, кто-то узнает, почему оборотни лучше вампиров, и углубятся в тайну их происхождения. А кто-то попадёт на театрализованную лекцию о русалках. Ищи свой город и планируй длинные выходные.
Москва
Тебя приглашают в глубокое и вдохновляющее путешествие в мир готической музыки и...
от 1000₽
Лекция-дегустация в уютном пространстве с выходом на крышу и панорамой старого З...
3900₽
Иммерсивная лекция-дегустация о доме моды Коко Шанель, о стиле, который стал обр...
4500₽
Самара
2 ноября Лекторы: Андрей Федоров Фехтовальщик и тренер с более чем 7-летним опытом. Андрей расскажет и покажет мензурное фехтование на шлегерах (и объяснит, что это такое). Михаи...
Бесплатно
Екатеринбург
«Сумерки», вампиры, оборотни — главные атрибуты осенней меланхолии и Хеллоуина. Поэтому «Самоцвет: Школа» вместе с «Историями в баре» решили выяснить, почему оборотни лучше вампиро...
500₽
Краснодар
Театрализованная лекция о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, о русалках. Лекцию проведёт историк и искусствовед, а в мир иммерсивного театрализова...
2500₽
Владивосток
В центре современного искусства «Заря» пройдёт ежегодная «Ночь искусств». Вход свободный, но на мастер-классы понадобится регистрация. Хедлайнерами события станут текущие резидент...
Бесплатно
Какие планы на эти выходные?
Фото обложки: dommecenata.ru