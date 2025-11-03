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История ювелирных украшений от Древнего Египта до Cartier

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

Лекция-дегустация в уютном пространстве с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, где ты углубишься в историю ювелирных украшений и российские вина. Два лектора за один вечер откроют тебе новый мир, используя визуальное и вкусовое восприятие. На лекции проследишь историю ювелирного дела и увидишь за блеском драгоценных камней настоящее искусство. Ты узнаешь: — Какие виды украшений были популярны в Древнем Египте и что они символизировали — Почему драгоценности в эпоху барокко отличались особой помпезностью — Как барочный жемчуг стал любимым украшениям королей и их фавориток — Какие скандалы разгорались в европейских правящих династиях из-за украшений — Когда возник бренд Cartier, как он стал популярным — Почему Cartier — это бесконечный символизм — Как были придуманы самые известные украшения этой марки Кроме того, лекция будет сопровождаться дегустацией изысканных вин от именитого сомелье Голубушки Пав, которая познакомит с титулованными винодельнями России! Секретный бонус: возможность выйти на крышу и сделать памятные фото. Лекцию проведёт Калачева Арина — искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков.

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