Выбор редакции: чувственное чтиво

Недавно я была на необычном спектакле, где зрителей просили нюхать, щупать и разглядывать печатные книги. Делали всё это мы для того, чтобы понять, а зачем нам вообще они нужны? Кажется, я поняла: книги нам для того, чтобы чувствовать. Чувствовать фактуру обложки и страниц, запах типографской краски свежего издания, замечать красивую вёрстку текста и, конечно, учиться сопереживать, чувствовать, открывать новые грани души и ума.
Книги приятно не только читать и щупать, но и дарить. А в редакции «Кавра» отношения с книгами переросли в нечто большее.
Тайная традиция детективной редакции
В нашей команде есть традиция проводить Книжного Санту, по поводу или без повода — неважно. Жеребьёвкой определяется подопечный, и начинается детективное расследование. И вот мы уже приглядываемся, прислушиваемся к словам коллеги, анализируем его личный тг-канал и пытаемся ближе узнать подопечного. Это безумно интересно. В идеале ты настолько погружаешься в мир человека, что уже чуточку начинаешь смотреть на мир его глазами. И так выходишь на верный путь — ещё полшага и ты выбрал идеальную книгу. Понимаешь, что все старания были не напрасными, когда видишь тёплую реакцию с другой стороны. Так, Книжный Санта сближает команду и делает домашние библиотеки чуточку больше и лучше, а это всегда радостно.
Ты тоже можешь стать немного ближе к нашей редакции. Я попросила коллег поделиться тем, что они получили от своего Санты и своими любимыми книгами. Подборка получилась неординарной и отражающей каждую из нас. Смотри, что из этого вышло:
Топ книжных событий на выходные
14 и 15 июня пройдёт Летний книжный фестиваль от «Смены» — масштабное культурное событие, которое проводится уже более 12 лет в Казани. В этом году он состоится на 3-х площадках: в двух лекториях парка «Чёрное озеро», Национальной библиотеке РТ, и в ЦСК «Смена».
Программа фестиваля очень разнообразна: книжный и виниловый маркет, лекции и презентации книг, выставки, кинопоказы и экскурсии, но и это ещё не полный список активностей. Скучно точно не будет, поэтому смотри специально собранную мной подборку событий фестиваля и готовься к насыщенным выходным!)
Двухдневный книжный фестиваль, который расположится на нескольких площадках: пар...
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На Летнем книжном фестивале «Смены» при поддержке магазина «Сияние» будет органи...
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Историк архитектуры и искусствовед Елизавета Лихачёва расскажет о том, как читат...
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Лекция-расследование и презентация книги. Лектор: Ева Меркачёва — российский жу...
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Групповая выставка Rebranding под кураторством коллектива PLAGUE продолжает посл...
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Выставка «Мы солнце встречаем в пути» по итогам серии резиденций-путешествий по ...
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Выбор «Смены»: что почитать
А ещё мы вместе с сотрудниками из ЦСК «Смена» собрали подборку особо интересных книг, которые можно будет приобрести на маркете:
- Гейр Поллен «Волга. Русское путешествие» Норвежский писатель Гейр Поллен совершает внешнее и внутреннее странствие вдоль самой длинной реки Европы и признаётся в любви к России.
- Айдар Сахибзадинов «Дурыкино — Казань — Бесконечность» Сборник рассказов Айдара Сахибзадинова, создающих дополнительное измерение для читателя-казанца сквозь насыщение привычных картин мифологией и драматургией.
- Ева Меркачёва «Я иду искать. Подлинные истории о российских маньяках» Журналистка и правозащитница Ева Меркачёва обстоятельно разбирается в том, откуда берутся маньяки, как их распознать и как предотвратить превращение человека в маньяка. Описание уголовных дел, основанное на исторических и архивных материалах, сопровождается комментариями экспертов.
- Джефф Чанг «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения» Классическое исследование о влиянии хип-хопа на современную Америку, а также всесторонний анализ политических и социальных событий, создавших новое культурное направление.
- Михаил Ляхов «По Казанке до Крутушки» В 1931 году педагог Михаил Ляхов описал своё летнее лодочное путешествие с учениками школы от центра Казани до поселка Крутушка. Эта брошюра стала своеобразным документом эпохи, запечатлевшим важную, но часто ускользающую из внимания часть родного края — реку Казанку.
Больше событий можешь найти в карточках мест: