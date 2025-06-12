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Выбор редакции: чувственное чтиво

В Казани ожидаются насыщенные книжные выходные. А мы рассказываем о маленькой книжной традиции редакции «Кавра» и делимся нашими рекомендациями.

Что будет в статье:

  1. - Тайная традиция детективной редакции
  2. - Топ книжных событий на выходные
  3. - Выбор «Смены»: что почитать

Недавно я была на необычном спектакле, где зрителей просили нюхать, щупать и разглядывать печатные книги. Делали всё это мы для того, чтобы понять, а зачем нам вообще они нужны? Кажется, я поняла: книги нам для того, чтобы чувствовать. Чувствовать фактуру обложки и страниц, запах типографской краски свежего издания, замечать красивую вёрстку текста и, конечно, учиться сопереживать, чувствовать, открывать новые грани души и ума. 

Книги приятно не только читать и щупать, но и дарить. А в редакции «Кавра» отношения с книгами переросли в нечто большее. 

Тайная традиция детективной редакции

В нашей команде есть традиция проводить Книжного Санту, по поводу или без повода — неважно. Жеребьёвкой определяется подопечный, и начинается детективное расследование.  И вот мы уже приглядываемся, прислушиваемся к словам коллеги, анализируем его личный тг-канал и пытаемся ближе узнать  подопечного. Это безумно интересно. В идеале ты настолько погружаешься в мир человека, что уже чуточку начинаешь смотреть на мир его глазами. И так выходишь на верный путь — ещё полшага и ты выбрал идеальную книгу. Понимаешь, что все старания были не напрасными, когда видишь тёплую реакцию с другой стороны. Так, Книжный Санта сближает команду и делает домашние библиотеки чуточку больше и лучше, а это всегда радостно. 

Ты тоже можешь стать немного ближе к нашей редакции. Я попросила коллег поделиться тем, что они получили от своего Санты и своими любимыми книгами. Подборка получилась неординарной и отражающей каждую из нас. Смотри, что из этого вышло:

Джесси Джейкобс «Подпространство»
 
Коллега Саша К. подарила мне комикс «Подпространство». Это история взросления, замешанная с сюрреализмом, подростковой драмой и философией.

Визуально-ярко — да. Мало текста, много смысла — да. Ментальное переживание словишь? Да.
Софа, комьюнити-менеджер и Человек-Забота, отвечает за соответствующую подборку в афише «Кавра»
Нора Эфрон «Я ненавижу свою шею»

Героиня книги  становится старше, решает новые жизненные задачки, привыкает к новой себе.

Лёгкость и самоирония зашкаливают. И за это я готова бесконечно петь автору дифирамбы. Потому что самоирония сегодня кажется одним из верных признаков здорового отношения к себе, к миру и к себе в этом мире.  
Арина, шеф-редактор, книголюб и идейных вдохновитель Книжного Санты
Михаэль Байер «Папа Диктатор и его кот»

Необычный и только отчасти развлекательный комикс. Обожаю такие штуки: авторские, особенные. Пользуясь моментом, хочется сказать ещё о самиздате и зинах - совершенно шикарных, необычных и ламповых авторских штуках, мимо которых стараюсь не проходить. Несмотря на то, что «Папа Диктатор...» классная полноценная книга, есть у неё такой же вайб чего-то... андеграундного что ли. Мы такое любим!
Саша В, редактор—самых смелых и крутых идей генератор
Любовь к ботанике

Книга-визуальное вдохновение. В ней собраны описания цветов с объяснением их символики и значения. Образы цветов часто встречаются в разных видах искусства: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, поэзии и архитектуре. На примере изящных музейных предметов из фондов Государственного Эрмитажа и даются краткие описания. Издание миниатюрное, тактильно приятное, яркое и богато красивейшими иллюстрациями.

Эту книгу я беру в руки, когда хочется красоты для глаз и отдыха для головы. 
Настя, редактор афиши и просто хороший человек :)

Топ книжных событий на выходные

14 и 15 июня пройдёт Летний книжный фестиваль от «Смены» — масштабное культурное событие, которое проводится уже более 12 лет в Казани. В этом году он состоится на 3-х площадках: в двух лекториях парка «Чёрное озеро», Национальной библиотеке РТ, и в ЦСК «Смена». 

Программа фестиваля очень разнообразна: книжный и виниловый маркет, лекции и презентации книг, выставки, кинопоказы и экскурсии, но и это ещё не полный список активностей. Скучно точно не будет, поэтому смотри специально собранную мной подборку событий фестиваля и готовься к насыщенным выходным!)

Летний книжный фестиваль «Смены»
Летний книжный фестиваль «Смены»

Двухдневный книжный фестиваль, который расположится на нескольких площадках: пар...

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Парк «Чёрное озеро»

Бесплатно

Виниловый маркет
Виниловый маркет

На Летнем книжном фестивале «Смены» при поддержке магазина «Сияние» будет органи...

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Парк «Чёрное озеро»

Бесплатно

Как читать архитектуру
Как читать архитектуру

Историк архитектуры и искусствовед Елизавета Лихачёва расскажет о том, как читат...

Парк «Чёрное озеро»

Бесплатно

Я иду искать: подлинные истории о российских маньяках
Я иду искать: подлинные истории о российских маньяках

Лекция-расследование и презентация книги. Лектор: Ева Меркачёва — российский жу...

Парк «Чёрное озеро»

Бесплатно

Медиация по выставке Rebranding
Медиация по выставке Rebranding

Групповая выставка Rebranding под кураторством коллектива PLAGUE продолжает посл...

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Plague Office, ул. Гладилова, 51, каб. 28

Бесплатно

Экскурсии по выставкам «Смены» на Московском рынке
Экскурсии по выставкам «Смены» на Московском рынке

Выставка «Мы солнце встречаем в пути» по итогам серии резиденций-путешествий по ...

Московский рынок, улица Шамиля Усманова, 1

Бесплатно

Выбор «Смены»: что почитать

А ещё мы вместе с сотрудниками из ЦСК «Смена» собрали подборку особо интересных книг, которые можно будет приобрести на маркете:

  1. Гейр Поллен «Волга. Русское путешествие» Норвежский писатель Гейр Поллен совершает внешнее и внутреннее странствие вдоль самой длинной реки Европы и признаётся в любви к России.
  2. Айдар Сахибзадинов «Дурыкино — Казань — Бесконечность» Сборник рассказов Айдара Сахибзадинова, создающих дополнительное измерение для читателя-казанца сквозь насыщение привычных картин мифологией и драматургией.
  3. Ева Меркачёва «Я иду искать. Подлинные истории о российских маньяках» Журналистка и правозащитница Ева Меркачёва обстоятельно разбирается в том, откуда берутся маньяки, как их распознать и как предотвратить превращение человека в маньяка. Описание уголовных дел, основанное на исторических и архивных материалах, сопровождается комментариями экспертов.
  4. Джефф Чанг «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения» Классическое исследование о влиянии хип-хопа на современную Америку, а также всесторонний анализ политических и социальных событий, создавших новое культурное направление.
  5. Михаил Ляхов «По Казанке до Крутушки» В 1931 году педагог Михаил Ляхов описал своё летнее лодочное путешествие с учениками школы от центра Казани до поселка Крутушка. Эта брошюра стала своеобразным документом эпохи, запечатлевшим важную, но часто ускользающую из внимания часть родного края — реку Казанку.

Больше событий можешь найти в карточках мест:

Парк «Чёрное озеро»

парк Чёрное озеро
Карточка

Центр современной культуры «Смена»

улица Бурхана Шахиди, 7
Карточка

Национальная библиотека Республики Татарстан

улица Пушкина, 86
Карточка

Что есть в статье:

  1. Тайная традиция детективной редакции
  2. Топ книжных событий на выходные
  3. Выбор «Смены»: что почитать

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