Выбор редакции: чувственное чтиво

В Казани ожидаются насыщенные книжные выходные. А мы рассказываем о маленькой книжной традиции редакции «Кавра» и делимся нашими рекомендациями.

Недавно я была на необычном спектакле, где зрителей просили нюхать, щупать и разглядывать печатные книги. Делали всё это мы для того, чтобы понять, а зачем нам вообще они нужны? Кажется, я поняла: книги нам для того, чтобы чувствовать. Чувствовать фактуру обложки и страниц, запах типографской краски свежего издания, замечать красивую вёрстку текста и, конечно, учиться сопереживать, чувствовать, открывать новые грани души и ума.

Книги приятно не только читать и щупать, но и дарить. А в редакции «Кавра» отношения с книгами переросли в нечто большее.

Тайная традиция детективной редакции

В нашей команде есть традиция проводить Книжного Санту, по поводу или без повода — неважно. Жеребьёвкой определяется подопечный, и начинается детективное расследование. И вот мы уже приглядываемся, прислушиваемся к словам коллеги, анализируем его личный тг-канал и пытаемся ближе узнать подопечного. Это безумно интересно. В идеале ты настолько погружаешься в мир человека, что уже чуточку начинаешь смотреть на мир его глазами. И так выходишь на верный путь — ещё полшага и ты выбрал идеальную книгу. Понимаешь, что все старания были не напрасными, когда видишь тёплую реакцию с другой стороны. Так, Книжный Санта сближает команду и делает домашние библиотеки чуточку больше и лучше, а это всегда радостно.

Ты тоже можешь стать немного ближе к нашей редакции. Я попросила коллег поделиться тем, что они получили от своего Санты и своими любимыми книгами. Подборка получилась неординарной и отражающей каждую из нас. Смотри, что из этого вышло:

Джесси Джейкобс «Подпространство»



Коллега Саша К. подарила мне комикс «Подпространство». Это история взросления, замешанная с сюрреализмом, подростковой драмой и философией.



Визуально-ярко — да. Мало текста, много смысла — да. Ментальное переживание словишь? Да. Софа, комьюнити-менеджер и Человек-Забота, отвечает за соответствующую подборку в афише «Кавра»

Нора Эфрон «Я ненавижу свою шею»



Героиня книги становится старше, решает новые жизненные задачки, привыкает к новой себе.



Лёгкость и самоирония зашкаливают. И за это я готова бесконечно петь автору дифирамбы. Потому что самоирония сегодня кажется одним из верных признаков здорового отношения к себе, к миру и к себе в этом мире. Арина, шеф-редактор, книголюб и идейных вдохновитель Книжного Санты

Михаэль Байер «Папа Диктатор и его кот»



Необычный и только отчасти развлекательный комикс. Обожаю такие штуки: авторские, особенные. Пользуясь моментом, хочется сказать ещё о самиздате и зинах - совершенно шикарных, необычных и ламповых авторских штуках, мимо которых стараюсь не проходить. Несмотря на то, что «Папа Диктатор...» классная полноценная книга, есть у неё такой же вайб чего-то... андеграундного что ли. Мы такое любим! Саша В, редактор—самых смелых и крутых идей генератор

Любовь к ботанике



Книга-визуальное вдохновение. В ней собраны описания цветов с объяснением их символики и значения. Образы цветов часто встречаются в разных видах искусства: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, поэзии и архитектуре. На примере изящных музейных предметов из фондов Государственного Эрмитажа и даются краткие описания. Издание миниатюрное, тактильно приятное, яркое и богато красивейшими иллюстрациями.



Эту книгу я беру в руки, когда хочется красоты для глаз и отдыха для головы. Настя, редактор афиши и просто хороший человек :)

Топ книжных событий на выходные

14 и 15 июня пройдёт Летний книжный фестиваль от «Смены» — масштабное культурное событие, которое проводится уже более 12 лет в Казани. В этом году он состоится на 3-х площадках: в двух лекториях парка «Чёрное озеро», Национальной библиотеке РТ, и в ЦСК «Смена».

Программа фестиваля очень разнообразна: книжный и виниловый маркет, лекции и презентации книг, выставки, кинопоказы и экскурсии, но и это ещё не полный список активностей. Скучно точно не будет, поэтому смотри специально собранную мной подборку событий фестиваля и готовься к насыщенным выходным!)

Выбор «Смены»: что почитать

А ещё мы вместе с сотрудниками из ЦСК «Смена» собрали подборку особо интересных книг, которые можно будет приобрести на маркете:

Гейр Поллен «Волга. Русское путешествие» Норвежский писатель Гейр Поллен совершает внешнее и внутреннее странствие вдоль самой длинной реки Европы и признаётся в любви к России. Айдар Сахибзадинов «Дурыкино — Казань — Бесконечность» Сборник рассказов Айдара Сахибзадинова, создающих дополнительное измерение для читателя-казанца сквозь насыщение привычных картин мифологией и драматургией. Ева Меркачёва «Я иду искать. Подлинные истории о российских маньяках» Журналистка и правозащитница Ева Меркачёва обстоятельно разбирается в том, откуда берутся маньяки, как их распознать и как предотвратить превращение человека в маньяка. Описание уголовных дел, основанное на исторических и архивных материалах, сопровождается комментариями экспертов. Джефф Чанг «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения» Классическое исследование о влиянии хип-хопа на современную Америку, а также всесторонний анализ политических и социальных событий, создавших новое культурное направление. Михаил Ляхов «По Казанке до Крутушки» В 1931 году педагог Михаил Ляхов описал своё летнее лодочное путешествие с учениками школы от центра Казани до поселка Крутушка. Эта брошюра стала своеобразным документом эпохи, запечатлевшим важную, но часто ускользающую из внимания часть родного края — реку Казанку.

Больше событий можешь найти в карточках мест: