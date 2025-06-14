Выбор редакции
Виниловый маркет
парк Чёрное озеро
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
На Летнем книжном фестивале «Смены» при поддержке магазина «Сияние» будет организован отдельный маркет винила. Участники: — Сияние «Домашний» рекорд-стор и резиденты «Смены» привезут на фестиваль бриллианты своей коллекции, редкие и подарочные издания, релизы отечественных лейблов и новые альбомы, заказанные специально к фестивалю. — Музыкальный Кружок Магазин представит издания 1960-1990-х годов в различных жанрах: от русского рока до музыки эпохи Возрождения. На маркете можно будет купить более 500 позиций из разнообразного ассортимента магазина. — О!Винил Идеолог «О!Винил» Шамиль Ибрагимов (Shamil OM) — известный диджей, коллекционер и организатор вечеринок. На фестивале бутик представит коллекцию пластинок с классикой электроники, диско и соул музыки, саундтреками, редкими и не очень изданиями «Мелодии».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи