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Медиация по выставке Rebranding

Plague Office, ул. Гладилова, 51, каб. 28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Групповая выставка Rebranding под кураторством коллектива PLAGUE продолжает последовательность проектов, начатых коллективом в декабре 2022 года. На выставке представлены живопись, графика и объекты художников из Казани, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. Дизайн экспозиции служит оммажем фильму «Китаянка» (реж. Жан-Люк Годар) и выстраивается вокруг цитаты «неясным идеям нужно противопоставить четкие образы». Обрати внимание, что медиация состоится 14 и 15 числа отдельно. Выбирай удобное время и проходи регистрацию.

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