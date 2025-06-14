Групповая выставка Rebranding под кураторством коллектива PLAGUE продолжает последовательность проектов, начатых коллективом в декабре 2022 года. На выставке представлены живопись, графика и объекты художников из Казани, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. Дизайн экспозиции служит оммажем фильму «Китаянка» (реж. Жан-Люк Годар) и выстраивается вокруг цитаты «неясным идеям нужно противопоставить четкие образы». Обрати внимание, что медиация состоится 14 и 15 числа отдельно. Выбирай удобное время и проходи регистрацию.