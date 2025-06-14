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Как читать архитектуру
Амфитеатр
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Бесплатно
Возраст 6+
Про событие
Историк архитектуры и искусствовед Елизавета Лихачёва расскажет о том, как читать архитектуру, понимать её и на что обращать внимание. Вход свободный, регистрация не требуется. Событие в рамках Летнего книжного фестиваля Смены
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