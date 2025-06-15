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Я иду искать: подлинные истории о российских маньяках

Парк «Чёрное озеро»
Амфитеатр

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Лекция-расследование и презентация книги. Лектор: Ева Меркачёва — российский журналист, правозащитник, автор книг «Я иду искать», «Чисто российское преступление», «Кому на Руси сидеть хорошо» и других. Откуда берутся маньяки? Как их распознать? Как предотвратить превращение человека в маньяка и как самому не стать жертвой злодеяния? На эти и другие вопросы ответит Ева Меркачева во время лекции, где расскажет и страшные реальные истории, происходившие зачастую незаметно для большинства в нашей обыденной действительности.

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