Лекция-расследование и презентация книги. Лектор: Ева Меркачёва — российский журналист, правозащитник, автор книг «Я иду искать», «Чисто российское преступление», «Кому на Руси сидеть хорошо» и других. Откуда берутся маньяки? Как их распознать? Как предотвратить превращение человека в маньяка и как самому не стать жертвой злодеяния? На эти и другие вопросы ответит Ева Меркачева во время лекции, где расскажет и страшные реальные истории, происходившие зачастую незаметно для большинства в нашей обыденной действительности.