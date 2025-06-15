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Экскурсии по выставкам «Смены» на Московском рынке

Московский рынок, улица Шамиля Усманова, 1

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Выставки

Про событие

Выставка «Мы солнце встречаем в пути» по итогам серии резиденций-путешествий по Татарстану, организованной в рамках параллельной программы книжных фестивалей «Смены». На ней будут представлены иллюстрации из серий графических репортажей художниц Лили Косолаповой и Гузель Гариповой. «Зелёное» — первая выставка на Московском рынке, подготовленная резидентками «Смены» Таней Бронниковой, Нуриёй Нургалиевой и Надеждой Риговой. В новых работах они размышляли о наступлении весны, как в буквальном смысле, так и метафорично — в смысле обновления или повторения чего-то знакомого.

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