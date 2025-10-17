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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Краснодаре

Краснодар зовёт на шабаш — лови дух праздника, тыкву и место под фонарём!

Что будет в статье:

  1. - Отвязная тыква
  2. - Мистическая тыква

Внимание: южная нечисть не знает покоя — подборка будет обновляться до самой ночи бала и немного после, пока последние ведьмы не допьют свои коктейли. Следи за обновлениями! 

Краснодар готовится: в воздухе пахнет корицей, дымом и лёгким безумием. Мы прошлись по городу в поисках лучших мест, где можно потерять голос, найти ведьму и вернуться домой с искрами заклинаний в глазах. Поэтому надевай плащ, крась губы в цвет заката — и выбирай, где станешь легендой этого Хэллоуина.

Отвязная тыква

Для тех, кто хочет шум, свет и ночной хаос.

Краснодар превращается в оранжевую фиесту — вечеринки, где дым, блёстки и гул колонок не утихают до рассвета. Здесь встречаются рок-н-рольные демоны, барные ведьмы и те, кто просто не может спать в полнолуние.

Flat Carnival Tour
Flat Carnival Tour

Собирайся на карнавал в честь Хэллоуина! Приходи — будет страшно круто. Организ...

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Horror day + guest
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Самая жуткая ночь года! Помимо зомби, приведений и другой нечисти к тебе едет у...

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Halloween SC Party
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Надевай самые мрачные и умопомрачительные аутфиты, заряжайся хорошим настроением...

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Halloween Party + Balagan Showcase
Halloween Party + Balagan Showcase

Самая страшная вечеринка за всю историю города! — Секретный гость - рэп-артист,...

Мишкин&Мишкинс, Лаперуза 3

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Halloween + Финашка & Secret Guest
Halloween + Финашка & Secret Guest

В эту жуткую ночь двери в мир тьмы откроются прямо в центре Краснодара! Организ...

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Halloween + Klopota & Secret Guest
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В первый день Ноября подготовили организаторы подготовили для тебя: — Выступлени...

Бар Горожане, ул. Красная 77

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Мистическая тыква

Для тех, кто любит тени, свечи и немного волшебства.

В воздухе пахнет дымом и тайной. Эти вечеринки — для тех, кто выбирает ведьмовской стиль, музыку с глубиной и лёгкое безумие под луной.

Zhara Halloween Tor: Карнавал
Zhara Halloween Tor: Карнавал

На мероприятии тебя ждут живые выступления известных артистов. Также тебе предло...

MISHKIN & MISHKIN, ул. Лаперуза 3

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Insomnia & Rawerly
Insomnia & Rawerly

Под покровом ночи Insomnia и Rawerly открывают портал в иное измерение, где рейв...

Зиповская улица, 5/35

от 600₽

Выбирай, куда летишь этой ночью — на бал, в бар или в подвал к призракам. И не забудь рассказать в комментариях, где было по-настоящему жутко!

Что есть в статье:

  1. Отвязная тыква
  2. Мистическая тыква

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