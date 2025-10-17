Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Краснодаре

Краснодар зовёт на шабаш — лови дух праздника, тыкву и место под фонарём!

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Внимание: южная нечисть не знает покоя — подборка будет обновляться до самой ночи бала и немного после, пока последние ведьмы не допьют свои коктейли. Следи за обновлениями!

Краснодар готовится: в воздухе пахнет корицей, дымом и лёгким безумием. Мы прошлись по городу в поисках лучших мест, где можно потерять голос, найти ведьму и вернуться домой с искрами заклинаний в глазах. Поэтому надевай плащ, крась губы в цвет заката — и выбирай, где станешь легендой этого Хэллоуина.

Отвязная тыква

Для тех, кто хочет шум, свет и ночной хаос.

Краснодар превращается в оранжевую фиесту — вечеринки, где дым, блёстки и гул колонок не утихают до рассвета. Здесь встречаются рок-н-рольные демоны, барные ведьмы и те, кто просто не может спать в полнолуние.

Мистическая тыква

Для тех, кто любит тени, свечи и немного волшебства.

В воздухе пахнет дымом и тайной. Эти вечеринки — для тех, кто выбирает ведьмовской стиль, музыку с глубиной и лёгкое безумие под луной.

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Выбирай, куда летишь этой ночью — на бал, в бар или в подвал к призракам. И не забудь рассказать в комментариях, где было по-настоящему жутко!