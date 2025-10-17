Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Краснодаре

Внимание: южная нечисть не знает покоя — подборка будет обновляться до самой ночи бала и немного после, пока последние ведьмы не допьют свои коктейли. Следи за обновлениями!
Краснодар готовится: в воздухе пахнет корицей, дымом и лёгким безумием. Мы прошлись по городу в поисках лучших мест, где можно потерять голос, найти ведьму и вернуться домой с искрами заклинаний в глазах. Поэтому надевай плащ, крась губы в цвет заката — и выбирай, где станешь легендой этого Хэллоуина.
Отвязная тыква
Для тех, кто хочет шум, свет и ночной хаос.
Краснодар превращается в оранжевую фиесту — вечеринки, где дым, блёстки и гул колонок не утихают до рассвета. Здесь встречаются рок-н-рольные демоны, барные ведьмы и те, кто просто не может спать в полнолуние.
Собирайся на карнавал в честь Хэллоуина! Приходи — будет страшно круто. Организ...
от 399₽
Самая жуткая ночь года! Помимо зомби, приведений и другой нечисти к тебе едет у...
от 290₽
Надевай самые мрачные и умопомрачительные аутфиты, заряжайся хорошим настроением...
от 350₽
Самая страшная вечеринка за всю историю города! — Секретный гость - рэп-артист,...
от 399₽
В эту жуткую ночь двери в мир тьмы откроются прямо в центре Краснодара! Организ...
от 890₽
В первый день Ноября подготовили организаторы подготовили для тебя: — Выступлени...
от 500₽
Мистическая тыква
Для тех, кто любит тени, свечи и немного волшебства.
В воздухе пахнет дымом и тайной. Эти вечеринки — для тех, кто выбирает ведьмовской стиль, музыку с глубиной и лёгкое безумие под луной.
На мероприятии тебя ждут живые выступления известных артистов. Также тебе предло...
от 300₽
Под покровом ночи Insomnia и Rawerly открывают портал в иное измерение, где рейв...
от 600₽
Выбирай, куда летишь этой ночью — на бал, в бар или в подвал к призракам. И не забудь рассказать в комментариях, где было по-настоящему жутко!