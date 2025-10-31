ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Halloween Party + Balagan Showcase

Мишкин&Мишкинс, Лаперуза 3

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 1099₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Самая страшная вечеринка за всю историю города! — Секретный гость - рэп-артист, стремительно набирающий популярность в музыкальной индустрии, фиты с этим артистом гуляли в чартах! — Весь зал в тематических декорациях — Новый лайн-ап к ночи страха — Мейк-ап зона, здесь ты сможешь нанести тематический макияж — Тату-зона — Сахарная вата — Зона скайсы — Конкурсы на самый тематический наряд и костюмы! — Картинг-зона — Шоу-кейс от команды — Танцевальный денс-перфоманс — Line Up: • Dj: Chao & Yo Tony & Dame • Mc: Vertinskiy & Dd Botex & Kvoni — Live: • Secret Guest / Jelato / Xtrace / Costymer / Skinnyn / Lil Thug

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста