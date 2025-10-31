Самая страшная вечеринка за всю историю города! — Секретный гость - рэп-артист, стремительно набирающий популярность в музыкальной индустрии, фиты с этим артистом гуляли в чартах! — Весь зал в тематических декорациях — Новый лайн-ап к ночи страха — Мейк-ап зона, здесь ты сможешь нанести тематический макияж — Тату-зона — Сахарная вата — Зона скайсы — Конкурсы на самый тематический наряд и костюмы! — Картинг-зона — Шоу-кейс от команды — Танцевальный денс-перфоманс — Line Up: • Dj: Chao & Yo Tony & Dame • Mc: Vertinskiy & Dd Botex & Kvoni — Live: • Secret Guest / Jelato / Xtrace / Costymer / Skinnyn / Lil Thug