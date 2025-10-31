В эту жуткую ночь двери в мир тьмы откроются прямо в центре Краснодара! Организаторы приготовили: — Жуткое live-выступление от секретного гостя — Диджеи и МС, что заставят танцпол вскипеть — Бар с ведьминскими напитками до 300? — Конкурс костюмов — за лучший образ тебя ждут адские призы — Атмосферу настоящего Хэллуина: дым, свет, мистика и хаос Билетов становится всё меньше… Успей взять свой, иначе праздник проведёшь в тишине и темноте!