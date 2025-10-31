ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Halloween + Финашка & Secret Guest

Бар Горожане, ул. Красная 77

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 29999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту жуткую ночь двери в мир тьмы откроются прямо в центре Краснодара! Организаторы приготовили: — Жуткое live-выступление от секретного гостя — Диджеи и МС, что заставят танцпол вскипеть — Бар с ведьминскими напитками до 300? — Конкурс костюмов — за лучший образ тебя ждут адские призы — Атмосферу настоящего Хэллуина: дым, свет, мистика и хаос Билетов становится всё меньше… Успей взять свой, иначе праздник проведёшь в тишине и темноте!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста