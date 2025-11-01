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Insomnia & Rawerly

Зиповская улица, 5/35

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от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки

Про событие

Под покровом ночи Insomnia и Rawerly открывают портал в иное измерение, где рейв переплетается с древней магией бала-маскарада. Забудь всё, что ты знал о вечеринках. Для тебя готовят поистине что то невероятное: · Два зала: «Обитель темноты» с техно и «Царство хаоса» с ломаными ритмами. · Святилище: Секретное пространство · Превращение пространства: завораживающие инсталляции, арт-объекты и аудиовизуальные перформансы, стирающие грань между реальностью и фантазией. А также выставки картин и тематическое оформление для полного погружения. Образ — твой ключ. Сними старое «я» на входе. Явись на бал. Это будет та самая ночь, о которой говорят потом месяцами. Artists: Uh (live) / Astarta / Cat Gray Eyes / Daniel Angelix / Dark Diller / Eb System / Kalugin / Kitegnom / Medika / Prizrak / Stereo Cross / Tortarian / Verigo / Dj Бочка / Dj Mahekeh Dress Code: Gothic, Vampire, Demon, Witch and Fantasy FC/18+: Не забудь документы, удостоверяющие личность

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