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Halloween SC Party

Клуб Счастье, Красноармейская д. 68

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 3250₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Надевай самые мрачные и умопомрачительные аутфиты, заряжайся хорошим настроением и отрывайся по полной! На тусовке ты услышишь песни артистов от Madk1d и Темный принц, до Шайни и Fendiglock. Также на вечеринке радовать будут: mc: Blokov , Dxnko , Maars dj: ????, Vall live: M!ra , Bleeki , Keshacodein and Secret Guest

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