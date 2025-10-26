Надевай самые мрачные и умопомрачительные аутфиты, заряжайся хорошим настроением и отрывайся по полной! На тусовке ты услышишь песни артистов от Madk1d и Темный принц, до Шайни и Fendiglock. Также на вечеринке радовать будут: mc: Blokov , Dxnko , Maars dj: ????, Vall live: M!ra , Bleeki , Keshacodein and Secret Guest