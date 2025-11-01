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Halloween + Klopota & Secret Guest

Бар Горожане, ул. Красная 77

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от 500₽ до 1490₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В первый день Ноября подготовили организаторы подготовили для тебя выступление самого медийного диджея России — Катя Klopota! А также: — Live Выступление Секретного Гостя. (Автор треков, звезда IG, выступала с Pharaoh, Friendly thug 52 NGG, Mayot, да и вообще со всеми... Уникальный сет с драм-машиной — на вечеринке от организаторов!) — Шоу-кейс от команды организаторов: диджеи, танцоры, МС — Интерактивные зоны, welcome кровавый пунш и фотозоны + подарки от партнеров.

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