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Horror day + guest

Небесный сад, ул. Красная 72

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от 290₽ до 490₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Самая жуткая ночь года! Помимо зомби, приведений и другой нечисти к тебе едет уже как родной , ENDI - специальный гость, официальный диджей Mayot. Line Up: Endi / Shuryk / Dope Money / Nicky / Lilolendis / Mc Валюта + Secret Поэтому готовься и собирайся как полагается — про dress code не забывай!

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