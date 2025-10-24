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Про событие
Самая жуткая ночь года! Помимо зомби, приведений и другой нечисти к тебе едет уже как родной , ENDI - специальный гость, официальный диджей Mayot. Line Up: Endi / Shuryk / Dope Money / Nicky / Lilolendis / Mc Валюта + Secret Поэтому готовься и собирайся как полагается — про dress code не забывай!
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