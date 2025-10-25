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Zhara Halloween Tour: Карнавал

MISHKIN & MISHKIN, ул. Лаперуза 3

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от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На мероприятии тебя ждут живые выступления известных артистов. Тебе предложат праздничные угощения и оригинальные коктейли, чтобы сделать вечер еще более запоминающимся. Готовься погрузиться в атмосферу тайн и волшебства! Также ты сможешь прокатиться на картинге прямо во время вечеринки! Вход на мероприятие только в карнавальном костюме, маске или гриме.

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