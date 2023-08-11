Топ событий августа 2023 в Санкт-Петербурге

Последний месяц лета богат на теплые деньки и яркие мероприятия. Лови подборку топовых событий августа в Питере.

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Выставки

Проводи август с эстетикой и красотой. Смотри топ самых популярных выставок и бери на вооружение, куда сходить в последний месяц лета.

Спектакли

Укройся от солнца в темных залах питерских театров. К твоим услугам постановки летнего сезона на разный вкус и кошелек.

Концерты

Время поставить на паузу дела и унестись по волнам нашей теплой летней подборки концертов. Ищи музыку по вкусу и приготовься наслаждаться.

Вечеринки

Жаркий питерский август радует такими же жаркими вечеринками. Мы собрали самое «горяченькое», даже если за окном дожди.

Stand Up

Смех продлевает жизнь, и у нас есть для тебя кое-что оздоровительное. Обрати внимание на подборку самых популярных стендапов месяца и выбери свою «пилюлю» от грусти.

Экскурсии

Проникнуться питерским духом и узнать больше о городе с самых разных сторон можно в нашей подборке экскурсий. В Питере – пить, любоваться, кататься на корабликах.

Есть и пить

Не духовной пищей едины. Обрати внимание на гастрономическую подборку, если есть желание поесть и выпить с толком и узнать что-то новое.

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