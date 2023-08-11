Топ событий августа 2023 в Санкт-Петербурге

Выставки
Проводи август с эстетикой и красотой. Смотри топ самых популярных выставок и бери на вооружение, куда сходить в последний месяц лета.
Масштабная экспозиция, где ты сможешь прикоснуться к руке Бога и дотянуться до ...
от 400₽
В сюжетах своих работ художница Сomicada часто прибегает к юмору: иронизирует над знакомыми темами. Характерной чертой её творчества является использование ярких цветов, создавая уникальные мультяшные...
«Третье место» представляет кураторский проект Алексея Масляева «Я всегда знал, что мы встретимся». Тема – встреча человека с Другим (человеком, животным, иной самостью), человека с искусством, место...
Интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика. Выставка связывает идеи и взгляды основателя психоанализа с воплощением частички бес...
Вас ждет более 200 экспонатов из частных коллекций Европы, Японии и Китая: произведения искусства, рукописи, тиражая графика и артефакты, связанные с историей манги. Как связаны японская манга и коми...
Спектакли
Укройся от солнца в темных залах питерских театров. К твоим услугам постановки летнего сезона на разный вкус и кошелек.
Театрализованный концерт на основе пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и музыки Эдва...
от 1700₽
Театрализованный концерт на основе пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и музыки Эдва...
от 1300₽
Экскурсия по психическому расстройству одного небезызвестного солдата. Что мы з...
1600₽
Сталкер, Профессор и Писатель вновь окажутся на границе Зоны, в катакомбах лютер...
от 1300₽
Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варят яд и все живут своей жизнью. Вот Король, который не признает свою смерть. Шут, которому уже не до шуток. А что с той...
Концерты
Время поставить на паузу дела и унестись по волнам нашей теплой летней подборки концертов. Ищи музыку по вкусу и приготовься наслаждаться.
Насладись знаменитыми шедеврами Иоганна Себастьяна Баха в тропиках Таврического ...
от 2000₽
Знаменитые шедевры неоклассики итальянского гения прозвучат в историческом особн...
от 2000₽
Насладись чарующими мелодиями вальсов, ноктюрнов, полонезов, этюдов и колыбельно...
от 2000₽
Музыкальный фестиваль трёх дней оттенков тьмы и черноты в музыке. Участники: Ult...
от 3500₽
Вечеринки
Жаркий питерский август радует такими же жаркими вечеринками. Мы собрали самое «горяченькое», даже если за окном дожди.
Сохраняй формат вечеринки: надевая зеленый браслет ты подтверждаешь, что готов к...
от 300₽
Внимание: перенос вечеринки на 26 августа 22:00. Ежегодный фестиваль в последни...
от 2800₽
Свежий взгляд на тёмную сцену. Новый подход к самой атмосферной музыке пост-советской России. Van Roy Asylum - Dark Electro, Electronicore Nitrogenium - Alternative, Goth-Rock Deathhawk - Goth-Punk, ...
Stand Up
Смех продлевает жизнь, и у нас есть для тебя кое-что оздоровительное. Обрати внимание на подборку самых популярных стендапов месяца и выбери свою «пилюлю» от грусти.
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
890₽
Выступят опытные комики с лучшими и новыми шутками, чтобы доработать монолог для...
300₽
Внимание: билетов на 4 ноября нет. Опытные комики, обкатывают материал перед ТН...
650₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 990₽
Выступят опытные комики с лучшими и новыми шутками, чтобы доработать монолог для...
300₽
Мечтаешь о чем-то высоком? Будет! Но и над полуросликами тоже можно посмеяться о...
200₽
Актуальный юмор в самом центре культурной столицы! Еженедельное шоу, на которо...
500₽
Стендап с высоты некоторого прожитого опыта, допущенных ошибок, а также их осозн...
1000₽
Экскурсии
Проникнуться питерским духом и узнать больше о городе с самых разных сторон можно в нашей подборке экскурсий. В Питере – пить, любоваться, кататься на корабликах.
Обзорная экскурсия на комфортабельном теплоходе с выходом в Финский залив раскро...
от 750₽
Гид проведёт тебя по Дворцовой Слободе. Побываешь в проходных двориках и дворах...
от 800₽
Bместе c oпытным гидoм ты сoвершишь путeшecтвие пo caмым интepеcным «нефoрмальны...
1600₽
Водная экскурсия познакомит тебя с главными достопримечательностями Санкт-Петерб...
от 550₽
Это обзорная экскурсия по неформальному Петербургу. Доходные дома, дворы-колод...
от 1900₽
Опытный гид проведёт тебя по системе из крыш (5-7 соединенных домов без спуска в...
900₽
Внимание: продажи остановлены. Алхимическое путешествие «Формула любви» каждую ...
2200₽
В рамках тура "Фуфырик" ты сможешь окунуться в атмосферу пьяных приключений Пете...
от 2500₽
На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...
2950₽
Есть и пить
Не духовной пищей едины. Обрати внимание на гастрономическую подборку, если есть желание поесть и выпить с толком и узнать что-то новое.
Добро пожаловать в мир интриг, заговоров, трагических неожиданностей и роковых с...
от 6000₽
Гастрономическое иммерсивное шоу, где нет сцены и зрительного зала, где все прос...
от 6000₽
Сырный клуб Art Du Gout приглашает на дегустацию «Изысканные сыры и вина» и провести незабываемый вечер на террасе на крыше отеля «Grand Catherine Palace». Здесь ты сможешь насладиться летним петерб...
Сырный клуб Art Du Gout приглашает ценителей сыра, деликатесов, хорошего вина и поклонников необычного досуга на вечернюю дегустацию «Изысканные сыры и вина» на яхте с прогулкой по Неве и заливу. Ты ...
Кондитерская Анны Красовской приглашает познакомиться с историей и культурой загадочной Японии и отправиться в увлекательное путешествие в страну Восходящего солнца, не покидая Петербург. Вместе с во...
На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...
2950₽
Фестиваль крафтовых напитков родом из Санкт-Петербурга. Организаторы обещают уч...
от 600₽
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