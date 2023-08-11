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Топ событий августа 2023 в Санкт-Петербурге

Последний месяц лета богат на теплые деньки и яркие мероприятия. Лови подборку топовых событий августа в Питере.

Что будет в статье:

  1. - Выставки
  2. - Спектакли
  3. - Концерты 
  4. - Вечеринки
  5. - Stand Up
  6. - Экскурсии
  7. - Есть и пить 

Выставки

Проводи август с эстетикой и красотой.  Смотри топ самых популярных выставок и бери на вооружение, куда сходить в последний месяц лета. 

Выставка в Анненкирхе «Сотворение»
Популярное
Выставка в Анненкирхе «Сотворение»

Масштабная экспозиция, где ты сможешь прикоснуться к руке Бога и дотянуться до ...

до
Анненкирхе

от 400₽

по подписке
Нет повода унывать
Нет повода унывать

В сюжетах своих работ художница Сomicada часто прибегает к юмору: иронизирует над знакомыми темами. Характерной чертой её творчества является использование ярких цветов, создавая уникальные мультяшные...

по подписке
Я всегда знал, что мы встретимся
Я всегда знал, что мы встретимся

«Третье место» представляет кураторский проект Алексея Масляева «Я всегда знал, что мы встретимся». Тема – встреча человека с Другим (человеком, животным, иной самостью), человека с искусством, место...

по подписке
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда

Интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика. Выставка связывает идеи и взгляды основателя психоанализа с воплощением частички бес...

по подписке
Искусство «Манга»
Искусство «Манга»

Вас ждет более 200 экспонатов из частных коллекций Европы, Японии и Китая: произведения искусства, рукописи, тиражая графика и артефакты, связанные с историей манги. Как связаны японская манга и коми...

по подписке
Перевернутое сафари. Современное искусство Африки
Перевернутое сафари. Современное искусство Африки

Выставка современного африканского искусства объединяет более 300 произведений искусства, в том числе 9 видеоработ и 3 масштабные инсталляции, созданные специально для этого проекта. Среди участников...

Спектакли

Укройся от солнца в темных залах питерских театров. К твоим услугам постановки летнего сезона на разный вкус и кошелек. 

Пер Гюнт
Пер Гюнт

Театрализованный концерт на основе пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и музыки Эдва...

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по
Анненкирхе

от 1700₽

Пер Гюнт
Пер Гюнт

Театрализованный концерт на основе пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и музыки Эдва...

Анненкирхе

от 1300₽

С любовью и всякой мерзостью
Популярное
С любовью и всякой мерзостью

Экскурсия по психическому расстройству одного небезызвестного солдата. Что мы з...

Курт

1600₽

«Сталкеры» в катакомбах
«Сталкеры» в катакомбах

Сталкер, Профессор и Писатель вновь окажутся на границе Зоны, в катакомбах лютер...

Кафедральный собор св. Петра и Павла (Петрикирхе), Невский проспект, 22-24Б

от 1300₽

Гастрономический спектакль-медитация | HITCH на Медиков
Гастрономический спектакль-медитация | HITCH на Медиков

Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...

до
HITCH Italian Rustic

6500₽

Гастрономический аудиоспектакль | HITCH на Московском
Популярное
Гастрономический аудиоспектакль | HITCH на Московском

Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...

до
HITCH на Московском

6500₽

по подписке
Сказки Шута и Короля
Сказки Шута и Короля

Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варят яд и все живут своей жизнью. Вот Король, который не признает свою смерть. Шут, которому уже не до шуток. А что с той...

по подписке
Это не я, это мое тело | 31 августа
Это не я, это мое тело | 31 августа

Спектакль в стиле Vogue-док. Встреча с темами принятия и непринятии своего «внутреннего» и «физического» Я, физической боли и удовольствия, темой любви к себе и её отсутствия. Спектакль состоит из 7...

Концерты 

Время поставить на паузу дела и унестись по волнам нашей теплой летней подборки концертов. Ищи музыку по вкусу и приготовься наслаждаться.    

«Бах при свечах». Концерт в оранжерее Таврического сада
«Бах при свечах». Концерт в оранжерее Таврического сада

Насладись знаменитыми шедеврами Иоганна Себастьяна Баха в тропиках Таврического ...

Оранжерея таврического сада

от 2000₽

Людовико Эйнауди при свечах. Концерт в особняке Половцова
Популярное
Людовико Эйнауди при свечах. Концерт в особняке Половцова

Знаменитые шедевры неоклассики итальянского гения прозвучат в историческом особн...

Особняк Половцова, Большая Морская улица, 52

от 2000₽

«Шопен при свечах» в особняке Половцова
«Шопен при свечах» в особняке Половцова

Насладись чарующими мелодиями вальсов, ноктюрнов, полонезов, этюдов и колыбельно...

Особняк Половцова, Большая Морская, 52, Бронзовый зал

от 2000₽

Тьма 2023
Тьма 2023

Музыкальный фестиваль трёх дней оттенков тьмы и черноты в музыке. Участники: Ult...

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по
Плетневое озеро

от 3500₽

Вечеринки

Жаркий питерский август радует такими же жаркими вечеринками. Мы собрали самое «горяченькое», даже если за окном дожди.  

Stand Up

Смех продлевает жизнь, и у нас есть для тебя кое-что оздоровительное. Обрати внимание на подборку самых популярных стендапов месяца и выбери свою «пилюлю» от грусти. 

Женский стендап в баре Сплетни
Популярное
Женский стендап в баре Сплетни

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

Сплетни бар by Anna Asti

890₽

StandUp Show «Проверка материала» в субботу
Популярное
StandUp Show «Проверка материала» в субботу

Выступят опытные комики с лучшими и новыми шутками, чтобы доработать монолог для...

Прекрасный Есенин

300₽

Субботний концерт топовых комиков в ROUTE 148
Субботний концерт топовых комиков в ROUTE 148

Внимание: билетов на 4 ноября нет. Опытные комики, обкатывают материал перед ТН...

Роут 148

650₽

Женский стендап в баре Сплетни | Воскресенье
Популярное
Женский стендап в баре Сплетни | Воскресенье

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

Сплетни бар by Anna Asti

от 990₽

StandUp Show «Проверка материала» в воскресенье
Популярное
StandUp Show «Проверка материала» в воскресенье

Выступят опытные комики с лучшими и новыми шутками, чтобы доработать монолог для...

Прекрасный Есенин

300₽

Stand up «В сердечке»
Stand up «В сердечке»

Мечтаешь о чем-то высоком? Будет! Но и над полуросликами тоже можно посмеяться о...

Ресторан "Есенин", Рубинштейна, 24

200₽

Fresh stand-up в баре Сплетни
Fresh stand-up в баре Сплетни

Актуальный юмор в самом центре культурной столицы! Еженедельное шоу, на которо...

Сплетни бар by Anna Asti

500₽

Взрослый стендап
Популярное
Взрослый стендап

Стендап с высоты некоторого прожитого опыта, допущенных ошибок, а также их осозн...

Stage StandUp Club

1000₽

Экскурсии

Проникнуться питерским духом и узнать больше о городе с самых разных сторон можно в нашей подборке экскурсий. В Питере – пить, любоваться, кататься на корабликах. 

Экскурсия по Неве с выходом в Финский залив
Экскурсия по Неве с выходом в Финский залив

Обзорная экскурсия на комфортабельном теплоходе с выходом в Финский залив раскро...

до
Причал №3, Дворцовая наб. 10

от 750₽

Экскурсия по дворам и парадным
Популярное
Экскурсия по дворам и парадным

Гид проведёт тебя по Дворцовой Слободе. Побываешь в проходных двориках и дворах...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, Большая Московская улица, 2/1, м. Владимирская

от 800₽

Комбо тур (дворы и парадные + крыши)
Популярное
Комбо тур (дворы и парадные + крыши)

Bместе c oпытным гидoм ты сoвершишь путeшecтвие пo caмым интepеcным «нефoрмальны...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

1600₽

Прогулка по рекам и каналам
Прогулка по рекам и каналам

Водная экскурсия познакомит тебя с главными достопримечательностями Санкт-Петерб...

до
Причал №3, Дворцовая наб. 10

от 550₽

Экскурсия «Неформальный микс»
Популярное
Экскурсия «Неформальный микс»

Это обзорная экскурсия по неформальному Петербургу. Доходные дома, дворы-колод...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

от 1900₽

Экскурсия по крышам Литейного проспекта
Экскурсия по крышам Литейного проспекта

Опытный гид проведёт тебя по системе из крыш (5-7 соединенных домов без спуска в...

до
Литейный проспект, д. 38

900₽

Формула любви с Часовщиком | Суббота
Формула любви с Часовщиком | Суббота

Внимание: продажи остановлены. Алхимическое путешествие «Формула любви» каждую ...

Оранжерея Таврического сада, ул Шпалерная, 43

2200₽

Тур по барам
Тур по барам

В рамках тура "Фуфырик" ты сможешь окунуться в атмосферу пьяных приключений Пете...

до
ул. Некрасова 58

от 2500₽

Тур по барам Петербурга с дегустацией
Популярное
Тур по барам Петербурга с дегустацией

На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...

до
Ст. метро "Садовая", ул. Садовая, 37. У входа в здание

2950₽

Есть и пить 

Не духовной пищей едины. Обрати внимание на гастрономическую подборку, если есть желание поесть и выпить с толком и узнать что-то новое.  

Приятного аппетита, или что случилось на самом деле!
Приятного аппетита, или что случилось на самом деле!

Добро пожаловать в мир интриг, заговоров, трагических неожиданностей и роковых с...

Театр на воде, Университетская наб., 13

от 6000₽

«Добрый вечер! Десерта не будет!» в Театре на воде
«Добрый вечер! Десерта не будет!» в Театре на воде

Гастрономическое иммерсивное шоу, где нет сцены и зрительного зала, где все прос...

Театр на воде, Университетская наб., 13

от 6000₽

по подписке
Изысканные сыры и вина на террасе на крыше отеля «Grand Catherine Palace»
Изысканные сыры и вина на террасе на крыше отеля «Grand Catherine Palace»

Сырный клуб Art Du Gout приглашает на дегустацию «Изысканные сыры и вина» и провести незабываемый вечер на террасе на крыше отеля «Grand Catherine Palace». Здесь ты сможешь насладиться летним петерб...

по подписке
Дегустация и прогулка на яхте «Изысканные сыры и вина»
Дегустация и прогулка на яхте «Изысканные сыры и вина»

Сырный клуб Art Du Gout приглашает ценителей сыра, деликатесов, хорошего вина и поклонников необычного досуга на вечернюю дегустацию «Изысканные сыры и вина» на яхте с прогулкой по Неве и заливу. Ты ...

по подписке
Японская чайная церемония | 18 августа
Японская чайная церемония | 18 августа

Кондитерская Анны Красовской приглашает познакомиться с историей и культурой загадочной Японии и отправиться в увлекательное путешествие в страну Восходящего солнца, не покидая Петербург. Вместе с во...

Тур по барам Петербурга с дегустацией
Популярное
Тур по барам Петербурга с дегустацией

На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...

до
Ст. метро "Садовая", ул. Садовая, 37. У входа в здание

2950₽

Крафтовуха
Крафтовуха

Фестиваль крафтовых напитков родом из Санкт-Петербурга. Организаторы обещают уч...

c
по
ДК им. Кирова, Большой проспект В.О., 83

от 600₽

Смотри еще больше событий в нашей афише!

Что есть в статье:

  1. Выставки
  2. Спектакли
  3. Концерты 
  4. Вечеринки
  5. Stand Up
  6. Экскурсии
  7. Есть и пить 

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