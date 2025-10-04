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Пер Гюнт

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

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Завершение:

от 1300₽ до 1600₽
Возраст 6+
Спектакли
Концерты

Про событие

Театрализованный концерт на основе пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и музыки Эдварда Грига. Ибсен считал, что «Пер Гюнт» — сугубо норвежское произведение, но приключения главного героя прославились далеко за пределами Скандинавии. Музыкальное осмысление Эдварда Грига окончательно закрепило за драматической пьесой статус классики, а музыка была признана самостоятельным художественным произведением. В стенах Анненкирхе странствия Пер Гюнта будут воссозданы благодаря волшебной игре Оркестра 1703, актрисе Анастасии Лазаревой и арт-проекциям от художницы Дарьи Котюх. В программе — музыка Э. Грига: сюиты «Пер Гюнт» № 1 и № 2, избранные пьесы из сборника «Лирические пьесы», пьеса из цикла «4 норвежских танца» в переложении на малый симфонический оркестр Георгия Федорова. Художественное оформление – арт-студия «Ветер». Художник – Дарья Котюх.

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