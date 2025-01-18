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Женский стендап в баре Сплетни
Большая Конюшенная ул., 2
Начало:
Завершение:
890₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также выговориться на наболевшие темы без цензуры. Мероприятие проходит в топовом месте рядом с собором «Спас-на-Крови» и Невским проспектом, что является идеальной локацией для туристов и гостей города.
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