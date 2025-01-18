ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Женский стендап в баре Сплетни

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

890₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также выговориться на наболевшие темы без цензуры. Мероприятие проходит в топовом месте рядом с собором «Спас-на-Крови» и Невским проспектом, что является идеальной локацией для туристов и гостей города.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста