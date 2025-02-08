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StandUp Show «Проверка материала» в субботу

Прекрасный Есенин
ул. Чехова, 17/9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Выступят опытные комики с лучшими и новыми шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ-шоу. Будь первым, кто услышит их новые шутки! Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала.

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Комментарии

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Татьяна
1 ноября 2024, 03:23

Ищу компанию

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Анг
7 сентября 2024, 17:37

Ищу компанию)

БД
Белецкий Дима
16 марта 2024, 00:49

ищу компанию. тг @blackkat51

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Наташа
12 января 2024, 12:35

Ищу компанию)

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Илья
6 января 2024, 20:10

Привет! Ищу компанию на вечер. Приятно посидеть, поболтать и послушать монологи комиков. 😌 P.S. На стендапе бываю редко, а потому потребуется человек, разбирающийся в юморе.

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Bieliaieva Mariia
23 ноября 2023, 02:48

Тоже ищу компанию

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Илья
6 января 2024, 20:11

Bieliaieva Mariia, актуально?)

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User №181152
13 сентября 2023, 16:24

Были вчера. Ведущий очень смешно общается с публикой!)) достаточно смешное мероприятие и в целом! Ребята молодцы! Советую к походу! Заранее бронируйте места. Заведение маленькое, места ограничены

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Елизавета Емельянова
9 сентября 2023, 16:45

Кто-нибудь уже ходил, знает как там? Отзыв бы

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User №181152
13 сентября 2023, 16:25

Елизавета Емельянова, 🔥🔥🔥 прочти мой комент, я там написал

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Anna
9 сентября 2023, 12:48

Иду :)

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Maria
11 августа 2023, 03:18

Ищу компанию :)

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Adam
13 августа 2023, 20:16

Maria, Привет

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Adam
13 августа 2023, 20:16

Maria, Напиши свой телеграмм пожалуйста

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