StandUp Show «Проверка материала» в субботу
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Комментарии
Ищу компанию)
ищу компанию. тг @blackkat51
Ищу компанию)
Привет! Ищу компанию на вечер. Приятно посидеть, поболтать и послушать монологи комиков. 😌 P.S. На стендапе бываю редко, а потому потребуется человек, разбирающийся в юморе.
Тоже ищу компанию
Bieliaieva Mariia, актуально?)
Были вчера. Ведущий очень смешно общается с публикой!)) достаточно смешное мероприятие и в целом! Ребята молодцы! Советую к походу! Заранее бронируйте места. Заведение маленькое, места ограничены
Кто-нибудь уже ходил, знает как там? Отзыв бы
Елизавета Емельянова, 🔥🔥🔥 прочти мой комент, я там написал
Иду :)
Ищу компанию :)
Maria, Привет
Maria, Напиши свой телеграмм пожалуйста
Ищу компанию