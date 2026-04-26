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С любовью и всякой мерзостью

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Экскурсия по психическому расстройству одного небезызвестного солдата. Что мы знаем про Сэлинджера? Кто-то считает его инфантильным мизантропом. Кто-то величайшим правдорубом и самым ярким писателем двадцатого века. Говорят, биографы Сэлинджера, трудившиеся над книгой, люто возненавидели объект своего изучения. Кем бы он ни был, он озвучил в своих произведениях очень важные вопросы о человеке и человечности, которые теперь звучат всё отчаяннее. Продолжительность спектакля 90 мин. Спектакль идёт без антракта.

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