Экскурсия по психическому расстройству одного небезызвестного солдата. Что мы знаем про Сэлинджера? Кто-то считает его инфантильным мизантропом. Кто-то величайшим правдорубом и самым ярким писателем двадцатого века. Говорят, биографы Сэлинджера, трудившиеся над книгой, люто возненавидели объект своего изучения. Кем бы он ни был, он озвучил в своих произведениях очень важные вопросы о человеке и человечности, которые теперь звучат всё отчаяннее. Продолжительность спектакля 90 мин. Спектакль идёт без антракта.