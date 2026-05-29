Театрализованный концерт на основе пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и музыки Эдварда Грига. Ибсен считал, что «Пер Гюнт» — сугубо норвежское произведение, но приключения главного героя прославились далеко за пределами Скандинавии. Музыкальное осмысление Эдварда Грига окончательно закрепило за драматической пьесой статус классики, а музыка была признана самостоятельным художественным произведением. В стенах Анненкирхе странствия Пер Гюнта будут воссозданы благодаря волшебной игре Оркестра 1703, актрисе Анастасии Лазаревой и арт-проекциям от художницы Дарьи Котюх. В программе — музыка Э. Грига: сюиты «Пер Гюнт» № 1 и № 2, избранные пьесы из сборника «Лирические пьесы», пьеса из цикла «4 норвежских танца» в переложении на малый симфонический оркестр Георгия Федорова. 29 и 30 мая в 20:00 Продолжительность 1 час 45 мин.