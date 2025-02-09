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StandUp Show «Проверка материала» в воскресенье

Прекрасный Есенин
ул. Чехова, 17/9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Выступят опытные комики с лучшими и новыми шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ-шоу. Будь первым, кто услышит их новые шутки! Запуск гостей с 18:30. Начало в 19:00.

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Комментарии

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Елена
19 января 2025, 23:46

Я частенько хожу на подобные мероприятия, и хочу отметить пару нюансов, которые запомнились. Зачастую ведущий мероприятия бывает очень душный, слегка обиженный на мир, с нотами пессимизма. В этот раз ведущий превзошел большинство комиков, за что ему огромное СПАСИБО, и разогрел зал для выступающих на все 💯 ! Гости из мед. учебных заведений повеселили конечно же своей простотой и открытостью, особенно фармакология…) Проверка материала, есть проверка материала 50 на 50. Случилось пару моментов для юмора и на том спасибо.😉 Минусы: за билет было заплачено, поэтому очень странно было услышать от ведущего, что гости должны еще заплатить за работу комикам, даже виде пожертвований.🤷🏻 Ставьте тогда стоимость за билет так, чтобы не надо было выпрашивать у гостей деньги, а выглядело это именно так.

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Алекс
7 апреля 2024, 11:47

Всем привет,ищу компанию,вместе веселее,пишите)

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Владимир
17 сентября 2023, 19:56

Г-г-главное, чтобы шутки смешные б-б-были (с) ВОЛОДЯ

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