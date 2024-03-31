Рассказываем, как весело и с пользой пережить непогоду без лишней меланхолии и пустых переглядок с потолком

Собрали несколько идей полезного досуга для тех, кому в ненастную погоду скучно, грустно и невкусно. Здесь тебе и задумки для компанейской встречи с друзьями, и план, что поделать, если в дождь ты остался одиноким одиночкой.

Чем заняться в дождливый день с друзьями

Уже сто лет пытаетесь собраться? Может ливень, когда все планы коту под хвост – это наконец-то тот самый повод, чтобы устроить уютный междусобойчик? Идей много, ключ один – крутая компания.

Настолки и видеоигры

Не банальщина, а классика!

Устройте game-сходку и путешествуйте по самым разным вселенным под уютные звуки дождя за окном. Если где-то в закромах лежит настолка, которую ни разу не открыли, или вы уже давно договорились взяться за джойстики, но все никак не получалось встретиться, пришло время закрыть гештальт.

(Не)традиционный киномарафон

Если хочется выкрутить градус необычности, не плача целый вечер под «Титаник», устройте с друзьями нетривиальный марафон, например, по кринжовым ужастикам, ностальгическим фильмам 90-х или мультикам детства.

А если не хочется сидеть и скроллить ленту фильмов в поисках того самого, милости просим в подборки для вдохновения:

Караоке-посиделки

Вариант на случай, если дождик пришёлся на конец рабочей недели, а состояние такое, что хочется поорать.

Вместе соберите плейлист и организуйте вокальные баттлы (с заботой о соседских ушах, конечно). Можно также придумать шуточные номера с танцами и костюмами и даже провести тематическую фотосессию после. Если у кого-то есть кинопроектор, титры для караоке можно вывести прямо на стену для особого антуража.

Вечеринка с презентациями

Уморительно нелепые истории, милые, трогательные воспоминания или самые странные мечты на слайдах. Можно узнать друг друга лучше, посмеяться, отточить ораторские навыки, поделиться сокровенным и скоротать дождливый день или вечерок за уютным занятием.

Совместите тусовку с фуршетным столом, и получится самый настоящий праздник дружбы.

Шопинг-терапия

Совместные походы по магазинам поднимут настроение в любое время года и помогут скрыться от мрачной дождливой действительности. Яркие витрины, живой шум на фудкорте, разговоры и смех сделают этот хмурый пасмурный день, а парочка обновок согреет душу.

Иммерсивный квест

Разгадывайте головоломки, выбирайтесь из запутанных ситуаций, убегайте от маньяков и изучайте паранормальные миры. Работа в команде сближает, а погружение в непривычную среду придаст остроту и подарит яркие впечатления. Ведь ничто так не скрепляет дружеские узы, как визг бензопилы за спиной.

Чем заняться в дождливый день одному

Ну что, ливень за окном, а ты дома один? Теперь можно наконец-то заняться тем, на что обычно нет времени.

Запойный киномарафон

Доставай из глубин своих сохранёнок кино, на которое всё не было времени. Погрузившись в хороший фильм под звуки дождя, ты без особых усилий отдохнёшь душой и телом. Что ещё нужно для идеального вечера дома? Можно даже найти мини-сериал на один день, если не знаешь, когда в следующий раз у тебя снова появится время на ленивый отдых.

Вот тебе несколько подборок, где ты сможешь найти что-то на свой вкус:

Возращение к забытому хобби

«Заняться хобби в дождливый день», – звучит слишком очевидно. А как насчёт твоих увлечений, которые уже канули в Лету? Что если где-то там лежит пара недовязанных носков, несобранный до конца лего-набор или недорисованная картина... Пора вспомнить былое и вдохнуть новую жизнь в старое хобби.

Ревизия в шкафу

Развлечение на любителя, но кто знает, может твои вкусы очень специфичны ;)

Разбери завалы на полках и избавься от ненужного хлама, например, вещей, которые давно вышли из моды или просто разонравились. Всё ещё пригодную к носке, но ненужную тебе одежду можно отнести в пункты приёма благотворительных организаций или обменять на что-нибудь полезное на свопах.

По пути можно провести и генеральную уборку в квартире. Уберись там, где обычно ленишься, сделай перестановку. Наведи в жилище марафет и увидишь, как это поднимет настроение и создаст уютную атмосферу.

День заботы о себе

Пункт, который от части вытекает из предыдущего, но более приятный.

Самое время побаловать себя и уделить внимание уходу за своим телом и духом. Ведь в суете повседневной жизни на это часто не хватает времени. Может где-то завалялся спа-набор, который тебе когда-то подарили, но ты всё никак не решался им воспользоваться, или в холодильнике уже давно лежат невскрытые маски для лица. В общем, пришёл момент доставать всё, что есть. Удели немного времени спорту, помедитируй, набери ванну с пеной и просто… расслабься.

Чтение книг

Приятный повод погрузиться в захватывающие истории и отвлечься от серой реальности. Чашечка горячего чая, тёплый плед и неспешное чтение под шум дождя за окном – занятие, которое не даст заскучать и вместе с тем восполнит твои душевные силы.

Мы в «Кавре» те ещё книжные червячки, поэтому, конечно, набросали несколько подборок:

Обучение в уютной обстановке

Узнать что-то новое, не вылезая из кровати – идеальный вариант для тех, кто не хочет жертвовать насыщенным досугом из-за плохой погоды. Окружи себя теплом и комфортом, надень любимую пижаму и посмотри интересные документалки или образовательные ролики, прокачай язык или послушай подкасты на интересующие темы. Кстати, этот формат можно совместить с уборкой.

В «Кавре» также есть раздел онлайн-событий, которые помогут интересно скоротать время и даже узнать кое-что новое. Например:

Просмотр фотографий

Дождливый день – идеальное время, чтобы поностальгировать и разобрать семейный фотоархив. Ведь почти в каждом доме хранится множество старых, но таких дорогих сердцу снимков. Особенно, если ты живешь с родителями или другими родственниками постарше.

Можно подклеить эти фотографии в специальные альбомы, чтобы сохранить их в аккуратном состоянии. Ты также можешь распечатать новые фотографии и сделать классные коллажи на стене, как показывали в фильмах про подростков 2000-х.

Занятие рукописью

Книга, фанфик, стихи, комикс… Не имеет значения. Прояви своё творческое начало и вырази свои мысли и чувства в строчках. Если в твоей голове давно крутятся идеи интересного сюжета или даже есть наброски, самое время привести их в порядок и положить начало своей истории. Кто знает, может, ты откроешь в себе настоящий талант?

Вот несколько идей, чем заняться в дождливый день. А когда тучи рассеются, отправляйся на поиски интересного досуга и ярких впечатлений с «Кавром».