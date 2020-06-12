5 книг об искусстве, которые нужно прочитать

За последние три месяца вышло немало хороших книг по искусству. Сейчас мы решили напомнить о пяти из них. Ричард Шехнер, «Теория перформанса» Шехнер — театровед, режиссер, один из первых исследователей перформанса. В книге он ищет истоки перформанса в ритуалах древних племен, показывает, как знание поведения приматов помогает понять реакции человеческого тела во время театрального действия, и дает ключи к пониманию этого искусства, подключая психоанализ, антропологию, философию. Тексты, собранные в книге, Шехнер публиковал с 1966 года, так что перед нами — буквально переведенная классика подобного рода исследований, в которых нуждается как зритель, так и художник. Книга выйдет в издательстве фонда V-A-C в переводе Анны Асланян. Брайан Рафтери, «Лучший год в истории кино: как 1999-й изменил все» Оглядываясь назад, действительно невозможно понять, как получилось, что «Бойцовский клуб», «Академия Рашмор», «Парни не плачут», «Американский пирог», «Ведьма из Блэр», «Матрица» и еще несколько десятков блистательных фильмов вышли именно в 1999 году. Брайан Рафтери на основе интервью, взятых у героев книги, публикаций в прессе и других материалов пишет увлекательнейший рассказ о том, как в ожидании конца света кинематограф спешно закрывал двадцатый век, изобретал новые форматы и новый язык, прославлял и хоронил девяностые и пророчил новый, двадцать первый век. Книга вышла в издательстве Individuum в переводе Андрея Карташова и Льва Шерера. Дэвид Бирн, «Как работает музыка» Бирн — музыкант и экс-лидер Talking Heads. Он на собственном опыте рассказывает об истории музыки, воздействии ее на слушателей, психологии, а также о том, как устроена музыкальная индустрия изнутри. Esquire публикует фрагмент из главы «Сотрудничество», где Бирн рассказывает о работе в группе и со сторонними музыкантами. Из нее мы также узнаем подробности работы над композицией песни Psycho Killer, знакомой читателю еще и по фильму Кирилла Серебренникова «Лето». Книга вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн» в переводе Евгения Искольского. Колин Оделл, Мишель Ле Блан, «Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты» Авторы прослеживают путь Миядзаки и Тахакаты от знакомства и через совместную работу над собственными проектами в разных студиях к великой Ghibli в 1985 году, где появились всемирно известные шедевры — «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками» и другие. Большое внимание в книге уделено характеру работы над анимацией, рисовке, сценариям и расшифровке замыслов художника. Книга вышла в издательстве «Бомбора» в переводе А. Поповой. Майк Робертс, «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством» Это подробнейший рассказ о связи музыкальной и визуальной культуры, об арт-сцене и музыкальных фестивалях Британии и Америки, о конкретных обстоятельствах, повлиявших на то, как выглядит музыка сейчас, — в диапазоне от запрещенных веществ до политических скандалов. Действие книги начинается в 1950-х и доходит почти до наших дней, а ее героями становятся The Beatles, Velvet Underground, The Kinks, Pink Floyd, легенды панка и хип-хопа и сотни других музыкантов и художников. Книга вышла издательстве Ad Marginem в переводе мастерской литературного перевода Дмитрия Симановского.