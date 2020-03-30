6 книг, получивших премию «Большая книга»

Если хочешь почитать чего-нибудь отечественного, рассказываем про книги, которые получили национальную премию "Большая книга" Мария Степанова «Памяти памяти» «Памяти памяти» — это попытка автора воссоздать историю собственной семьи. Можно ли сохранить память о прошлом? Как исторические события показаны через личную историю обычного человека? Все это в произведении Марии Степановой. Лев Данилкин «Ленин. Пантократора солнечных пылинок» Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, шутник, спортсмен и криптограф. Кем он не был, так это приятным собеседником, но если Бог там, на небесах, захочет обсудить за шахматами политику и последние новости – с кем еще, кроме Ленина, ему разговаривать? Дмитрий Быков «Июнь» «Июнь» — это три истории, объединенные в одно произведение. Их роднит только время и место. Конец тридцатых и середина 1941-го. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы… Людмила Улицкая «Лестница Якова» «Лестница Якова» сочетает необычно выстроенный сюжет и тёплую семейную историю. Книга рассказывает об интеллектуале Якове Осецком и его внучке, театрале-Норе. Их “знакомство” состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу… Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» Зулейха живет в глухой татарской деревушке. Ее жизнь не отличается ничем примечательным, пока зимой 1930 ее вместе с другими татарами не высылают в Сибирь. В этом путешествии объединятся христиане и мусульмане, крестьяне и интеллигенты, уголовники и примерные граждане. У всех у них будет одна цель — выжить. Захар Прилепин «Обитель» «Обитель» рассказывает о жизни в Соловецком лагере, куда попадает главный герой Артём Горяинов за убийство отца. На новом месте ему придётся усвоить новые порядки и находить язык как с белыми офицерами, так и отпетыми уголовниками.