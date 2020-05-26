12 любимых книг Билла Гейтса, которые ты должен почитать

Что читает создатель Microsoft. Лови список, сохраняй и начинай читать! Элизабет Колберт, «Шестое вымирание: неестественная история» «Ученые натуралисты утверждают, что в истории Земли было пять случаев вымирания. Колберт описала неоспоримый кейс о том, что человеческая активность может повлечь за собой шестой», — пояснил миллиардер Грэм Симсион, «Проект «Рози»» Эту книгу Биллу порекомендовала его жена Мелинда. «Каждый, кто время от времени становится слишком логичен, обнаружит в себе сходство с главным героем — профессором генетики с синдромом Аспергера, который ищет жену», — говорит Гейтс. Кэрол Лумис, «Чечетка на работе: Уоррен Баффетт практически обо всем» Журналист журнала Fortune собрала интересные статьи и материалы о Уоррене Баффете, а также материалы, написанные им самим. По мнению Гейтса, проникновение в голову Баффета — «чрезвычайно стоящее времяпрепровождение». Тимоти Гайтнер, «Стресс-тест: размышления о финансовом кризисе» Гайтнер служил в американском казначействе и в своей книге, по мнению Гейтса, он пишет «неоспоримый человеческий портрет о том, как оно — бороться с глобальным финансовым кризисом и одновременно с критикой внутри и снаружи Администрации». Стивен Пинкер, «Ангелы человеческой природы: О причинах спада насилия» По словам Гейтса, книга, написанная ученым-когнитивистом из Гарварда, — одна из самых важных среди прочитанных им. «Пинкер представляет невообразимое количество свидетельств тому, что люди постепенно стали намного менее яростными и намного более гуманными». Вацлав Смил, «Создание современного мира: Материалы и дематериализация» «Это может прозвучать по-светски, но проблема материальных благ — то, сколько мы потребляем, и сколько нам на самом деле нужно — ключ к тому чтобы помочь самым бедным людям в мире улучшить их жизнь», — говорит Гейтс. Леон Хессер, «Человек, который накормил мир» Хессер изображает портрет Нормана Боглоуга, биолога и гуманитарного активиста, чьи инновации спасли множество людей от голодания. «Хотя многие никогда не слышали о Борлоуге, он спас, наверное, больше жизней, чем любой другой человек в истории», — говорит Гейтс. Джон Брукс, «Бизнес-приключения: 12 классических историй Уолл-стрит» С этой подборкой историй из «Нью-Йоркера» Гейтса познакомил Баффет. «Есть очевидный человеческий фактор в любом бизнес-начинании. Неважно, совершенен ли ваш продукт, план производства и рыночный уклон — вам все равно нужны правильные люди, чтобы направить и внедрить эти планы», — пояснил основатель Microsoft. Дорис Кернс Гудвин, «Высокая трибуна: Теодор Рузвельт, Уильям Говард Тафт и золотой век журналистики» Эта биографическая книга через президентство, как сквозь линзу, изучает изменение общества. «Как происходят социальные изменения? — задается вопросом Гейтс. — Они зависят только от вдохновляющего лидера или в их основе должны лежать и другие факторы?». Эула Бисс, «На страже иммунитета» Бисс дискутирует на тему вакцинации. Она «использует инструменты литературного анализа, философии и науки, чтобы проверить поспешные и неточные слухи о детской вакцинации, которые распространились среди благонамеренных американских родителей», — пояснил Билл. Джо Стадвелл, «Как работает Азия» Бизнес-журналист исследует экономическое развитие в Азии. По мнению Гейтса, книга отвечает на такие вопросы: «Как такие страны как Япония, Тайвань, Южная Корея и Китай добились устойчивого и стремительного роста? И почему так мало других стран это смогли?». Дарелл Хафф, «Как лгать при помощи статистики» Эта книга, впервые изданная в 1954 году, показывает, как можно манипулировать разными типами статистики. «Это своевременное напоминание о том, как часто обличают инфографики в ваших Facebook и Twitter в наши дни».