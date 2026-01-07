Тёмная магия Рождества. Эрнст Теодор Амадей Гофман и его «Щелкунчик»
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 4000₽
Возраст 18+
Про событие
Встреча общества пьяных культурологов. Тебя ждёт лекция-погружение в историю Щелкунчика. Ты уверен, что знаешь историю Щелкунчика? Сомневаешься, ведь знакомый с детства балет Чайковского — это лишь верхушка айсберга. Под верхним слоем скрывается мрачная, причудливая и гипнотическая сказка немецкого романтика, полная безумия, уродства, красоты и настоящей магии. Приходи на лекцию, чтобы узнать, кем мечтал стать юрист из Кёнигсберга и почему у него это почти получилось, почему оригинальная сказка о Щелкунчике временами напоминает психологический триллер и как творчество Гофмана повлияло на По, Фрейда, Ницше и Дали. Лекцию проведёт Дмитрий Шамонов — культуролог, руководитель образовательного сообщества «Культурный Клуб»
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