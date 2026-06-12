На лекции общества пьяных искусствоведов ты погрузишься в эпоху Петербурга XIX века — города, где красота и шарм женщин становились оружием власти, а скандалы — инструментом пиара. Ты узнаешь, как императорские дочери и аристократки покоряли сердца и вершины влияния, балансируя между любовью и интригами. Лектор: Нанико Соколова — историк, краевед, экскурсовод с 15-летним стажем работы.