Светские львицы не умирают
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
На лекции общества пьяных искусствоведов ты погрузишься в эпоху Петербурга XIX века — города, где красота и шарм женщин становились оружием власти, а скандалы — инструментом пиара. Ты узнаешь, как императорские дочери и аристократки покоряли сердца и вершины влияния, балансируя между любовью и интригами. Лектор: Нанико Соколова — историк, краевед, экскурсовод с 15-летним стажем работы.
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