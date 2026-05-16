Лекция общества пьяных искусствоведов. Охота на ведьм и интерес к демонологии — неотъемлемая часть культуры Позднего Средневековья. Обличающие трактаты и пугающие художественные образы колдовства демонстрируют удивительные злодеяния погодной магии, полеты на шабаш и процесс создания зелий. Особенно ярко это воплотилось в искусстве Нидерландов, в котором начиная с гравюр по рисункам Питера Брейгеля Старшего и до времени Рембрандта интерес к подобным сюжетам и спрос на них не угасал. Лектор: Владислав Статкевич.