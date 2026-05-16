Совы и шабаши: магия в искусстве Нидерландов XVI – XVII в.в.
улица Марата, 50
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Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Лекция общества пьяных искусствоведов. Охота на ведьм и интерес к демонологии — неотъемлемая часть культуры Позднего Средневековья. Обличающие трактаты и пугающие художественные образы колдовства демонстрируют удивительные злодеяния погодной магии, полеты на шабаш и процесс создания зелий. Особенно ярко это воплотилось в искусстве Нидерландов, в котором начиная с гравюр по рисункам Питера Брейгеля Старшего и до времени Рембрандта интерес к подобным сюжетам и спрос на них не угасал. Лектор: Владислав Статкевич.
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