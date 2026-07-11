Самые необычные и удивительные религиозные секты мира
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Представь религию, где рай находится на планете инопланетян, а джазовый саксофонист официально признан святым. Или движение, которое и сегодня добровольно живёт в XIX веке, считая батарейку оскорблением Бога... Где-то между поклонением рэп-музыке и массовыми самоубийствами ради перелёта на комете расположился странный, пугающий и абсурдный мир новых культов. На лекции узнаешь, откуда берутся пророки с лазерными мечами, почему нельзя трогать колесо и как самая мирная община может оказаться реально опасной.
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