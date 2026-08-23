Лекция-погружение в историю национального дизайна. Узнаешь, в каком культурном контексте сформировался русский традиционный стиль, и разберёшь его визуальный код. Поговоришь о том, кто, когда и почему обращался к нему, и как менялось представление о «русскости». Почувствуешь разницу восприятия стиля внутри страны и за её пределами, а также обсудишь его современное воплощение от трендов в массовой культуре до высокой моды. Лектор: Лилия Афиногенова, профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам.