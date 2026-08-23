Русский стиль: как формировалась мода на русское внутри страны и извне?
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Про событие
Лекция-погружение в историю национального дизайна. Узнаешь, в каком культурном контексте сформировался русский традиционный стиль, и разберёшь его визуальный код. Поговоришь о том, кто, когда и почему обращался к нему, и как менялось представление о «русскости». Почувствуешь разницу восприятия стиля внутри страны и за её пределами, а также обсудишь его современное воплощение от трендов в массовой культуре до высокой моды. Лектор: Лилия Афиногенова, профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам.
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