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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Русский стиль: как формировалась мода на русское внутри страны и извне?

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция-погружение в историю национального дизайна. Узнаешь, в каком культурном контексте сформировался русский традиционный стиль, и разберёшь его визуальный код. Поговоришь о том, кто, когда и почему обращался к нему, и как менялось представление о «русскости». Почувствуешь разницу восприятия стиля внутри страны и за её пределами, а также обсудишь его современное воплощение от трендов в массовой культуре до высокой моды. Лектор: Лилия Афиногенова, профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам.

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