Создай свою эксклюзивную игрушку Лабубу и наслаждайся видом из окна красивого ресторана F11 Sky Bar. Длительность мероприятия: • В технике флюид арт — 30 мин, • Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? • Игрушка Лабубу 18 см из винила • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц • Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор) • Интересная и красивая тусовка и много новых друзей • Антуражное пространство для творчества • Профессиональный фотосет в группах от 12 чел • Пакет для картины • Фартук одноразовый (по запросу гостя)