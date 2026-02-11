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Постмодернистские игры в фотографии: Софи Калль и Синди Шерман

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

С наступлением эпохи постмодернизма фотографы стали использовать приём апроприации и создавать в снимках целые жизни и параллельные миры. На лекции рассмотришь эти стратегии и обсудишь, почему западные тактики постмодернистской фотографии повлияли на японских мастеров. Лектор: Дарья Мартынова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры русского искусства СПбГУ, старший научный сотрудник сектора искусства стран Центральной Европы ГИИ.

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