С наступлением эпохи постмодернизма фотографы стали использовать приём апроприации и создавать в снимках целые жизни и параллельные миры. На лекции рассмотришь эти стратегии и обсудишь, почему западные тактики постмодернистской фотографии повлияли на японских мастеров. Лектор: Дарья Мартынова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры русского искусства СПбГУ, старший научный сотрудник сектора искусства стран Центральной Европы ГИИ.