Постмодернистские игры в фотографии: Софи Калль и Синди Шерман
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
С наступлением эпохи постмодернизма фотографы стали использовать приём апроприации и создавать в снимках целые жизни и параллельные миры. На лекции рассмотришь эти стратегии и обсудишь, почему западные тактики постмодернистской фотографии повлияли на японских мастеров. Лектор: Дарья Мартынова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры русского искусства СПбГУ, старший научный сотрудник сектора искусства стран Центральной Европы ГИИ.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи