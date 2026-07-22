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Последний адрес: история петербургских некрополей и их обитателей

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Эта лекция откроет перед тобой особую сторону Петербурга — город мёртвых, в котором запечатлены история, культура и мечты о вечности. Будут говорить о кладбищах как об органичной части города, отражающей разные этапы его развития; о памятниках верований, обычаев и культурных различий жителей старого Петербурга и о пространстве символов и художественных решений, заложенных в оформление захоронений.

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