Последний адрес: история петербургских некрополей и их обитателей
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Эта лекция откроет перед тобой особую сторону Петербурга — город мёртвых, в котором запечатлены история, культура и мечты о вечности. Будут говорить о кладбищах как об органичной части города, отражающей разные этапы его развития; о памятниках верований, обычаев и культурных различий жителей старого Петербурга и о пространстве символов и художественных решений, заложенных в оформление захоронений.
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