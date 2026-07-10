Отправишься в тёмные переулки «галантного» XVIII века, где за фасадом балов скрывалась настоящая драма. На лекции воскресят забытые истории самых громких и жестоких казней Петербурга: от дела Монса при Петре I до финального заговора Мировича при Екатерине II. Ты увидишь, где вершилась расправа, и узнаешь, что такое «торговая казнь», ставшая основой для фильма «Гардемарины, вперед!». Этот маршрут станет путешествием по кровавой изнанке эпохи, закончившейся вместе с отсечённой головой последнего мятежника.