Погружение в игру трудно представить без дизайна игрового пространства. Оно проектируется для того, чтобы направлять игрока, формировать его игровой настрой и передавать историю. На лекции ты прогуляешься по локациям компьютерных игр, вооружившись концепциями Майкла Ницше, Стефана Гюнзеля и Мишеля де Серто. Кроме того, обратишься к понятию «жуткого» Фрейда и попробуешь понять, как уютный игровой мир может превратиться в неуютное и пугающее место. Ты увидишь, как игровое пространство создается разработчиками и игроками, а также как его можно обживать. Лектор: Алина Латыпова — научный сотрудник Центра медиафилософии и Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ), преподаватель Университета ИТМО.