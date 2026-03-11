От уютного до жуткого: погружение в цифровое пространство компьютерных игр
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Погружение в игру трудно представить без дизайна игрового пространства. Оно проектируется для того, чтобы направлять игрока, формировать его игровой настрой и передавать историю. На лекции ты прогуляешься по локациям компьютерных игр, вооружившись концепциями Майкла Ницше, Стефана Гюнзеля и Мишеля де Серто. Кроме того, обратишься к понятию «жуткого» Фрейда и попробуешь понять, как уютный игровой мир может превратиться в неуютное и пугающее место. Ты увидишь, как игровое пространство создается разработчиками и игроками, а также как его можно обживать. Лектор: Алина Латыпова — научный сотрудник Центра медиафилософии и Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ), преподаватель Университета ИТМО.
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